Известный экстрасенс шокировал предсказанием на 2026 год: кто станет союзником РФ и где вспыхнут войны

Крейг Гамильтон-Паркер, экстрасенс, известный как «новый Нострадамус», опубликовал серию впечатляющих прогнозов на 2026 год.

Об этом пишет британское издание mirror.co.uk.

Паркер, чьи предыдущие прогнозы включали смерть королевы и пандемию Covid-19, получил мировую известность благодаря своему детальному видению политических, экологических и социальных потрясений.

Он утверждает, что может видеть будущее, работая вместе со своей женой Джейн, а также с духовными медиумами.

Паркер считает, что 2026 будет бурным годом. Он предусматривает кризис в США, природные катастрофы и изменение глобальных альянсов.

«Повторю то, что я сказал тогда, я чувствовал, что будет какой-то большой глобальный конфликт, возможно, с участием Тайваня», — пояснил Паркер.

По словам Паркера, древние чтения указывают на союз между Китаем и Россией против Соединенных Штатов — сценарий, который он впервые предсказал в 2015 году.

«В то время это казалось невозможным, потому что они точно не были дружественными. Однако я видел, как они объединяются в конфликте с США. Так может ли это быть то, что я вижу сейчас? Или же это может быть связано с Ираном? У меня такое ощущение, что примерно в этот период в 2026 году мы увидим много конфликтов», — сказал он.

Паркер также предупредил о потенциально катастрофическом газовом облаке над Японией в 2026 году.

Также он предсказал, что в марте 2026 года может произойти военная операция в Иране.

Кроме того он предусматривает глобальную кибератаку, которая повлияет на жизнь людей.

Паркер считает, что НАТО начинает ослабевать, и новый мировой орган может появиться примерно в 2030 году.

Экстрасенс добавил, что эти предсказания не являются окончательными, поскольку все зависит от конкретной ситуации.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.