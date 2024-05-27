Известный карпатский мольфар назвал месяц и год окончания войны в Украине: Путина отравят

В мае 2025 г. война в Украине закончится капитуляцией России. Этому будет предшествовать отравление главы Кремля Владимира Путина.

Такой прогноз озвучил известный карпатский мольфар Михаил в интервью Украинскому молитвеннику.

По его предсказанию, российскому диктатору предадут ближайшие люди, его отравят.

"Конец Путина приближается. Скоро произойдут важные события – в мае следующего года весна принесет новые надежды, превратит печаль в радость, восстановится наша страна. Лето принесет мир. В конце мая мир увидит конец войны. Паника охватит Россию, будет объявлена капитуляция, народ иго диктатуры. Солдаты устали от войны, будут отказываться выполнять приказы.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним , индийский астролог Кушал Кумар назвал точную дату начала Третьей мировой войны.

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