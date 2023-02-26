Известный таролог рассказала, какой стране грозит 10-летняя война и что ждет Украину

Экстрасенс говорит, что не видит нового "великого наступления" России.

Известная экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская рассказала, что миру не угрожают долгие войны. Длительный военный конфликт возможен только на территории России.

Об этом она сказала в эфире PeopleLife.

Людмила Хомутовская отметила, что она не видит того, что миру может угрожать 10-летняя война. Такая же вероятность существует в России.

"Возможно, так будет в отдельно взятой стране – России. Да, это я поддержу. Но не о мировом хаосе идет речь", — пояснила таролог.

Хомутовская также заявила, что пока она не ожидает большого наземного наступления на территорию Украины, однако нашему государству и дальше угрожают ракетные удары.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что Россию будет ждать полное поражение уже в марте-апреле 2023 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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