"К власти в Украине придет женщина": победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием

Яна Пасинкова сделала новое предсказание об изменениях в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Таролог и победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова предполагает, что к власти в Украине может прийти женщина.
Об этом она рассказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасинкова отметила, что Украина может подписать соглашение с США о полезных ископаемых на нашей территории. Однако, по мнению экстрасенса, к власти в нашем государстве может прийти женщина.
"Будет смена власти и придет женщина. Она немного наведет порядок, если не в мире, то в Украине точно", — сказала победительница "Битвы экстрасенсов".
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