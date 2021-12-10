Как без потерь выйти из коридора затмений: эзотерические советы

После коридора затмений возможна перезагрузка в различных сферах жизни.

В конце 2021 года жители Земли вышли из очередного коридора затмений, который продлился с 19 ноября по 4 декабря. Сила коридора была заметна уже с 20 октября, а продлится она месяц спустя солнечного затмения - до 2 января 2022 года. Как правильно выйти из коридора затмений - расскажем в нашем материале.

В древние времена люди боялись астрономических явлений, в том числе и затмений, связывая этот период с катаклизмами и проблемами. Астрологи считают, что период между затмениями и после него могут стать возможностью повлиять на свою судьбу и кардинально изменить важные сферы жизни.

Напомним, что коридоры затмений происходят минимум дважды в год, сериями по два или три. Это время эмоциональной нестабильности, обострения психических заболеваний, роста числа преступлений и происшествий. Затмение – некая почва, где мы закладываем семена событий, которые всплывут через несколько месяцев.

Выход из коридора затмений: советы

Период после коридора затмений – это высокочувствительное время. В это время очень легко выйти на конфликт, необдуманно разорвать взаимоотношения с людьми, сказать неосторожное и неуместное слово. Но дело все в том, что каждое негативное последствие приумножится и вернется к вам. Нельзя поддаваться на провокации – этот период является тяжелым для всех людей. Не позволяйте в этот период гневу взять верх. Используйте медитации, поездки на природу, чтение или рисование. Астрологи советуют прожить выход из периода коридора максимально спокойно и размеренно. Нужно стараться контролировать эмоции и отдаляться от токсичных и вспыльчивых людей. Проявляйте осторожность во всем. Рекомендуется обращать внимание на события, которые крайне важны для вас. Также астрологи рекомендуют пытаться выйти на новый уровень и масштабироваться. Обращайте внимание на знаки, сны и свои мысли. Все, что происходит в этот период, имеет особое значение. Будь эти изменения и перемены по нашей воле или нет, советуем принять их и осознать, что все происходит во благо

Выход из коридора затмений: правила

После коридора затмений обратите внимание на перезагрузку в различных сферах — личная жизнь, финансы, работа, самореализация, здоровье.

Сделайте переоценку восприятия различных событий прошлого, ситуаций и отношений с людьми.

Могут возникать испытания на крепость духа, их нужно пройти без проблем.

Также будьте внимательны к себе, отмечайте изменения в свое состоянии.

Поддерживайте внутренний баланс и спокойствие.

Не позволяйте выбить себя из равновесия, внутреннего покоя и гармонии. А если вы вышли из состояния равновесия – возвращайте себя в него.

Следующий коридор затмений начнется 30 апреля 2022 года з частичного солнечного затмения.

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