Как давний языческий празник Белтайн стал Первомаем и что с ним стало теперь: ритуалы и традиции

Как давний языческий празник Белтайн стал Первомаем и что с ним стало теперь: ритуалы и традиции

Этому празднику придавалось особое религиозное значение.

Белтайн — это кельтский праздник начала лета, традиционно отмечаемый 1 мая. Это - один из праздников Колеса Года у виккан и кельтских неоязычников, а также название месяца май в ирландском, шотландском и других гэльских языках.

Белтайн: история праздника

Этому празднику придавалось особое религиозное значение. Он был посвящён богу солнца и плодородия Беленусу, которому приносили символические жертвы друиды, кельтские жрецы. Существовало поверье, что в дни праздника его можно увидеть спустившимся на землю.

Белтайн считался временем тепла и благоприятной погоды для будущего урожая. Поэтому празднование приходилось на пору весны, когда на севере Европы теплело, начинали созревать плоды и появлялась возможность выводить скот на высшие пастбища. Проводились разнообразные обряды, чтившие пробуждение земли и природы, плодовитость и процветание.

Традиция зародилась на северной территории Европы, в частности в Ирландии, Шотландии и на острове Мэн, а на сегодняшний день незначительно видоизмененный Белтайн празднуется во многих странах Европы. Древних традиционных праздников, которые проводятся ориентировочно в тот же день, что и Белтайн, достаточно много. Встречаются более известные названия: Майский праздник, Вальпургиева ночь , которая является аналогом и пережитком кельтского Белтайна, присущего немецкой ведьминой традиции. В общем, фольклору Европы достаточно характерны первомайские празднования.

, которая является аналогом и пережитком кельтского Белтайна, присущего немецкой ведьминой традиции. В общем, фольклору Европы достаточно характерны первомайские празднования. В Средневековье, во времена инквизиции и массового преследования ведьм, считалось, что на Самайн (современный Хэллоуин - ред.) и Белтайн ведьмы на метлах летят на горы, участвовать в шабашах и пакостить смертным. Звонили церковные колокола, чтобы отпугнуть ведьм и не позволить им улететь, люди поднимали шум, грохоча посудой и звоня собственными колоколами.

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Католическая церковь с XV в. пыталась христианизировать Белтайн, однако после неудачных попыток просто запретила его, придав празднику негативные характеристики. Белтайн связали с ведьмами, антихристианскими намерениями и злом, как и все остальные языческие традиции, которые противоречили христианским догматам. В XVI-XVII вв. Пуритане определенно повлияли на запрет Белтейна. Однако это не мешало людям продолжать ежегодно праздновать, возводить Майские столбы и курить костры.

Были случаи попыток переименовать праздник в честь одного из святых. Например, во Франции май стал месяцем Непорочной Девы Марии. Ее статуи короновали цветочными венками.

В христианские времена этот языческий праздник был вытеснен церковными праздниками: близкой по дате Пасхой, праздником Святого Креста и днем святой Вальпургии.

Белтайн и Первомай

Майский праздник 1 мая трансформировался из древнего весеннего фестиваля в Северном полушарии с танцами, пением и угощениями в совсем иное действие. В конце 19 века именно этот день был избран социалистами и коммунистами (Второй интернационал) Международным днем трудящихся в память о событиях на рынке сена в Чикаго.

Международный день труда также можно назвать «майским днем», но это празднование отличается от традиционного майского дня.

Белтайн: ритуалы праздника

Праздник отмечался разжиганием костров на самом высоком месте поселения, в то время как во всех остальных домах наоборот гасили свет. Участники праздника проходили между кострами или прыгали через них для ритуального очищения, пели гимны солнцу. Также между костров проводили скот для его очищения от зимних хворей и защиты в новом сезоне. Кельты вешали на дверь майский сук и сажали во дворе майский куст из ветвей рябины, который украшали наподобие современной новогодней елки. В древности эти праздничные ритуалы были связаны с обрядами друидов для защиты от злых духов, но со временем утратили смысловую нагрузку. В странах и регионах, где часть населения составляют потомки кельтов, праздник отмечается до сих пор, особенно в сельских районах.

Белтайн сегодня: детали

С развитием неоязыческих движений, например движения виккан в Англии и оккультных организаций так называемой «новой волны» (нью-эйдж - ред.), этот праздник стал интернациональным

С появлением неоязыческого религиозного течения во второй пол. ХХ ст., произошло восстановление части языческих древних традиций и их повторное становление. Те неоязычники, которые являются приверженцами кельтской традиции (верующие гарднерианского викканства - ред), празднуют Белтайн. Этот праздник в новом религиозном течении является аналогом кельтского празднования и объединяет древние языческие традиции и ритуалы. Как и на остальные праздники Колеса Года, на Белтейн прославляются центральные божества викканства: Триединая Богиня, Рогатый Бог и природа. Это время празднования, танцев, пиршества и благодарности за дары Земли. На Белтайн у неоязычников принято жениться, поэтому часто можно наблюдать проведение древнего брачного ритуала.

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