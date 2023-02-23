Как и когда закончится война в Украине: пророчество карпатского мольфара

При этом мольфар заверил в начале распада России.

Война в Украине завершится, когда "трагически погибнет" президент России Владимир Путин – такое развитие событий предвещает карпатский мольфар Василий Гундяк.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Гуцулендия".

Мольфар прокомментировал версию о том, что война в Украине закончится, когда начнется внутренний распад в России.

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"Она (РФ – ред.) уже начала распадаться. Но война должна закончиться тогда, когда он (Путин – ред.) трагически погибнет. Или он, или другой там вместо него есть. Тогда она закончится, а иначе не закончится", – прогнозирует Гундяк.

Что касается временных пределов завершения войны, то мольфар предвещает наступление мира на 2024 год. Победа может наступить только после полной капитуляции врага, а это произойдет только после полного распада РФ.

Напомним, гуцульская мольфарка Мария предвещает, что война в Украине закончится еще не скоро. Самые тяжелые месяцы – февраль-март 2023 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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