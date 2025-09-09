Как мощный портал затмений повлияет на ваш знак Зодиака на этой неделе

21 сентября нас ожидает солнечное затмение / © ТСН.ua

С 8 по 14 сентября 2025 года мощный портал затмений будет влиять на каждый знак Зодиака. Транзиты этой недели помогут нам восстановиться и подготовиться к предстоящему солнечному затмению.

В начале недели Луна в Овне пробудит нас от мечтательной энергии Рыб и подтолкнет к решительным действиям, говорится на портале Your Tango.

С 10 сентября Луна перейдет в Тельца, где получит поддержку от Солнца в Деве. Это соединение поможет нам разработать практические планы на будущее. Когда Луна войдет в Близнецы, влияние Урана принесет неожиданные сюрпризы. Этот период также будет благоприятен для новых идей и творчества.

Фаза убывающей Луны на этой неделе поможет нам лучше подготовиться к будущему.

Овен

Транзиты на этой неделе будут побуждать вас сконцентрироваться на мыслях о том, насколько серьезно вы относитесь к своим идеям и новым целям. Также возможно начало нового творческого пути. Энергия недели может быть связана с братьями, сестрами или другими родственниками. Новости или сообщения от них отражают эту энергию, и вы можете почувствовать вдохновение обратиться к членам семьи и предложить помощь в решении любых вопросов.

Телец

В этот сезон Девы, Тельцам нужно работать, не покладая рук. Но вам это будет легко. Сосредоточьтесь на достижении финансового благосостояния и стабильности на этой неделе. Вы развиваете навыки, необходимые для достижения желаемого. Возможно, придется изменить свой распорядок, чтобы понять, что подходит вам и помогает сохранять мотивацию и вовлеченность в процесс. После лунного затмения в Рыбах придет период переосмысления вашей системы ценностей.

Близнецы

В течение этой недели, в фазу нисходящей Луны, особое внимание будет сосредоточено на понимании окружающих людей и их влиянии на вашу жизнь. Близнецы, вам нужно отложить свое Эго в сторону, быть готовыми работать с другими и слушать их. Только тогда вы сможете добиться новых вершин, особенно в сотрудничестве. После лунного затмения вы поймете, что сильным лидерам нужно больше узнать о скромности и дипломатии, чтобы добиться успеха в своей области.

Рак

На этой неделе, Рак, вам, возможно, стоит задуматься над созданием более продуманного и четкого плана для реализации своих мечтаний. После лунного затмения у вас появится уверенность и смелость сосредоточиться на развитии уже начатого за последние полгода. Ваше стремление к достижениям будет усилено энергией Овна в начале недели — идеальное сочетание в этот цикл затемнений, что подчеркнет ваш потенциал и жажду успеха.

Лев

Ваши достижения, Львы, станут важной темой этой недели вместе с вашим самовыражением. В этот период затмений вы отметите достижения за последний год. Однако стоит усвоить урок, как стать вдохновляющим другом и лидером. Будьте открыты для компромиссов и находите время для решения любых вопросов с окружение. Ваше сочувствие и готовность слушать будут отличать вас от других.

Дева

Самопознание и освобождение от внутренней критики — ключ к этой недели для Девы. Меркурий в вашем знаке может увеличить погружение в свои мысли, но транзиты указывают на таланты, которые помогут вам засиять. Будьте готовы презентовать свои таланты другим и не бойтесь проявить свое творчество, поскольк сезон затмений раскроет то, что, возможно, вы скрывали. Готовьтесь оказаться в центре внимания, ведь мы приближаемся к следующему солнечному затмению в вашем знаке.

Весы

На этой неделе, Весы, вы полны энергии и мотивации — Луна в Овне подчеркивает вашу независимость и лидерский потенциал. В то же время помните о нюансах общения, поскольку Марс в вашем знаке может сделать вас более раздражительным, чем обычно. Однако как только Луна перейдет в Близнецы, вы почувствуете легкость и поднятие настроения благодаря флирту и энергии страсти.

Скорпион

Для вас, Скорпион, эта неделя — время научиться эффективно работать самостоятельно. Марс в Весах может создавать сложности, которые проявятся в будущих лунных транзитах в Овне и Близнецах. Воспользуйтесь этим периодом для размышлений и примените эту энергию в новых проектах. Поскольку Меркурий находится в Деве, вас может охватить мощное вдохновение для обдумывания новых идей и планов до следующего затмения.

Стрелец

После лунного затмения у вас может появиться новое пристрастие к любимому делу или вы задумаетесь над изменением карьеры. Сейчас лучшее время переосмыслить цели, потому что сезон Девы подскажет, как развивать образование, формировать практические планы и находить вдохновение в настоящих увлечениях, особенно когда речь идет о хобби или профессиональной сфере.

Козерог

На этой неделе транзиты помогут вам научиться быть внимательнее к партнерам и ставить во главу угла друзей и романтические отношения. С Луной в Тельце вы видите, как любовь повлияла на вас в прошлом году. Вы входите в новую фазу, становясь более зрелым партнером и другом. Влияние затемнения показывает, насколько важны отношения в вашей жизни.

Водолей

На этой неделе после лунного затмения в Рыбах главное внимание сосредоточено на партнерских отношениях. В течение фазы убывающей Луны вы научитесь находить компромиссы и исцелять отношения в будущем. Энергия недели также побуждает обратить внимание на влияние транзитов на академическую или профессиональную сферу. Это период достижения гармонии, ведь мы все готовимся к следующему новолунию, что поможет реализовать ваши планы.

Рыбы

Для вас, Рыбы, эта неделя посвящена более глубокому познанию себя. В столь важный период затмений вы учитесь наполнять себя любовью и защищать собственные границы. Кроме того, вы усовершенствуете навыки взаимодействия с другими. Транзиты недели свидетельствуют: вы можете поддерживать прочные и успешные отношения с друзьями и коллегами, при этом уделяя первостепенное внимание себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, 7 сентября было лунное затмение, а 21 сентября нас ожидает солнечное затмение.