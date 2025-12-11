Как остановить войну в Украине: экстрасенс назвал решение

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Экстрасенс Андрей Дуйко, которого называют «украинским Нострадамусом», считает, что президент США Дональд Трамп может остановить войну в Украине, если лично приедет в нашу страну.

Об этом он сказал на ютуб-канале «Мой мир».

«Как остановить войну? Сделать это очень легко. Трамп приезжает в Украину и здесь находится — все, война заканчивается. Поэтому нужно каждый раз всегда предлагать и умолять Трампа приехать в Украину», — сказал он.

Реклама

Андрей Дуйко отметил, что нужно давить на самовлюбленность Трампа, пообещав ему, что после деоккупации Донецк можно назвать в его честь. Таким образом экстрасенс считает, что можно повлиять на американского лидера.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.