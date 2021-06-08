Как правильно выйти из коридора затмений: эзотерические советы

На солнечное затмение 10 июня мы выйдем из коридора.

26 мая начался первый в этом году коридор затмений, который завершится 10 июня кольцеобразным солнечным затмением. Влияние этого затмения будет ощутимо полгода — до новой пары затмений во второй половине 2021 года. А некоторые эзотерики считают, что этот коридор настолько мощный, что "программирует" судьбу землян на 18,5 лет вперед.

Как бы там ни было, но коридор затмений — это обычно двухнедельный период между лунным и солнечным затмением, которые происходят по парно. С точки зрения эзотерики, это своеобразный катализатор изменений и экзамен от вселенной. А, как и любой экзамен, его сдать смогут не все.

Выход из коридора затмений: эзотерика

Период до коридора затмений, сам коридор и дни после него — это время, когда нужно проявить максимальную осознанность к своим желаниям, своей жизни и своим близким.

На солнечное затмение 10 июня мы выйдем из коридора. Вызовы, которые были озвучены во время него, или окончатся новыми возможностями, или затянутся на годы, особенно, если мы не усвоили определенные жизненные уроки, потому вселенная будет возвращать нас к этим вопросам снова и снова.

Поэтому так важно сейчас не спешить, а избавиться от того, что мешает двигаться дальше, чтобы действительно солнечное затмение принесло обновления. Следует тщательно проверять не только свои суждения на честность и правдивость, но и здоровье и материальную сферу.

Выход из коридора затмений: ритуал

Если вам духовно трудно и беспокойно в этот период, выполните следующий ритуал — заберите камень со своей души.

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Для этого найдите любой камень на улице, расскажите ему о проблемах, которые вас волнуют, попросите высшие силы, в которые вы верите, убрать все лишнее из вашей жизни и накопить их в этом камне. Выбросьте камень чуть дальше за спину и пойдите с места ритуала не оборачиваясь. Также этот камень можно бросить в воду, чтобы проточная вода смыла все вызовы.

Выход из коридора затмений: чего стоит избегать

Массового скопления людей.

Возвращение к людям из прошлого.

Выход из коридора затмений: что нужно сделать

получать новые знания и навыки;

найти время для саморазвития;

посещать курсы;

искать себя в новой профессии;

быть наедине, слушать тишину и себя;

отдыхать от дел;

избавляться от вредных привычек;

садиться на диету;

развивать самодисциплину.

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