Как привлечь к себе удачу в Год Змеи: советы астролога

Следует использовать символику, связанную со Змеей, деревянные украшения, а также одежду и аксессуары зеленых оттенков.

29 января 2025 по Восточному календарю начнется год Зеленой Деревянной Змеи. Это животное символизирует мудрость, интуицию и трансформацию, поэтому в этом году нужно прислушиваться к внутреннему голосу, действовать стратегически и находить баланс между разумом и чувствами.

Астролог Мария Пион рассказала, как можно привлечь к себе удачу в год Зеленой Деревянной Змеи.

По ее словам, для этого нужно использовать символику, связанную со Змеей, деревянные украшения, а также одежду и аксессуары зеленых оттенков.

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Мария Пион заметила, что фигурки или изображения змеи станут талисманом года, а цветами удачи – зеленый и все оттенки дерева, символизирующие рост, обновление и гармонию. Их астролог рекомендует использовать в одежде, аксессуарах и интерьере.

Не лишними, по ее словам, будут деревянные украшения или талисманы, активирующие энергию стихии.

Также астролог советует использовать амулеты в виде таких драгоценных камней как нефрит, изумруд или малахит. Это поможет привлечь благополучие.

Мария Пион говорит, что стоит украсить свой дом растениями, символизирующими обновление и здоровье, например, бамбуком или суккулентами.

Завоевать расположение Змеи помогут книги, символы совы или пера, которые подчеркивают интеллектуальный аспект.

Напомним, ранее астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова) рассказала, что Деревянная Змея имеет особую энергию – она стремится к гармонии и развитию. Этот элемент усиливает стремление к росту, помогает находить компромиссы и строить долгосрочные планы.

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