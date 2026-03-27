Как продолжится война в Украине: исследователь мистики предупредил об угрозе числа 9

Украинский исследователь мистики Игорь Мехеда уверен, что Россия использует количество ракет и дронов, руководствуясь оккультизмом. / © ТСН

Войну в Украине Россия ведет, стабильно используя в частности оккультизм, нумерологию и магию — о такой уверенности рассказал в комментарии для ТСН.ua украинский знаток мистических учений Игорь Мехеда.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

По его словам, эта его уверенность основывается на том, что оккупанты во время своей атаки по Украине 24 марта вновь использовали такое количество «Шахедов», которое в очередной раз дало в сумме девятку.

«Это уже не одиночный факт. Речь идет о десятках случаев во время полномасштабной войны, это уже не может быть случайным совпадением», — говорит Мехеда.

Война в Украине: Минобороны Украины сообщило о 999 «Шахедах»

Напомним, по официальным данным Министерства обороны Украины, наши силы ПВО 24 марта отразили самую масштабную дневную воздушную атаку за все время полномасштабной войны.

«999 «Шахедов» были запущены по Украине за 24 часа», — официально сообщило Министерство обороны на своей странице в соцсети. Большинство вражеских целей были уничтожены.

Официальное сообщение Министерства обороны Украины о количестве «Шахедов». Скриншот с официальной страницы Минобороны в соцсети.

Удары по Украине: часто присутствует девятка

«Россияне действительно пытались задействовать девятку. Девятка во всех древних религиях мира — это число великой матери миров. Миры материальной природы делятся на три части: небо, земля и подземный мир. Власть великой матери на каждом уровне — это 9,9,9. В сумме — 27. Это обрядовое число в сумме дает 9. Как и 36 — такое количество ракет россияне неоднократно запускали по Украине», — говорит Мехеда.

И продолжает: «Обратите внимание, что у людей беременность длится 9 месяцев, в зеркальном коридоре — 9 отражений, 9 дней — важная поминальная дата. На индейских пирамидах — 9 ступенек. Это число считается женским. В нумерологии число 9 означает совершенство, символизирующее власть над миром. Другими словами, россияне пытались перенести понятие совершенства на свой удар. То же делал и Третий Рейх. Иногда локально это ему помогало, но в целом — нет. Рейх разрушился. Так же это не поможет и россиянам. Девятка как число помогает только сильным духом людям, а тем, кто использует ее для разрушения — она не поможет, а наоборот — разрушит. В России запустятся процессы, которые будут разрушительными для нее».

К этому Мехеда добавляет, что очередное использование Россией такого количества целей, которое в нумерологии считается непростым, свидетельствует, что эта страна использует магию.

«Помните, как Путин приглашал 9 лидеров девяти стран в Москву и подарил им 9 перстней (в 2022 году, после того как начал полномасштабную войну против Украины — Ред.)? То есть, Россия постоянно использует девятку», — говорит Мехеда.

Кроме того, он отмечает: «Пытаются что-то вызвать за счет давних разных поверий, подумали, что их удар 999 дронами будет успешным. Но такой инструмент может помочь только в добрых делах. В противном случае эти силы вернутся против России».

По убеждению Мехеды, Путин или военное руководство России консультируются у определенных оккультистов, но последние явно не очень хорошие знатоки магии.

«Если бы консультировали хорошие оккультисты, то тактика была бы умнее и были бы какие-то успехи. Если успехов нет, то можно сделать вывод, что консультируют люди, пытающиеся овладеть знаниями, но об этих знаниях они не имеют полного представления. Глубокого уровня нет», — делает вывод Мехеда.

Резюмируя, он предполагает, что Россия и дальше будет совершать обстрелы, руководствуясь определенными понятиями нумерологии.

«Будем следить и увидим, что так и есть», — делает вывод Мехеда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Влад Росс назвал возможную переломную дату войны. Астролог перечислил ряд важных и, вероятно, сложных для Украины дат.