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- Астрология
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Как пройдет Троица для Украины: тарологиня спрогнозировала, завершатся ли боевые действия к празднику
Троица в Украине пройдет под знаком спокойствия и размышлений, прогнозирует тарологиня Ольга Стогнушенко.
Известная тарологиня и экстрасенс Ольга Стогнушенко поделилась своим видением того, как пройдет Троица для Украины в этом году.
Об этом она рассказала на канале ТАРОЛОГИУМ.
Анализируя карты Таро, в частности «Умеренность», «Шестерку мечей» и «Десятку пентаклей», эксперт прогнозирует стабильный и спокойный период, который пройдет в размышлениях, планах и в семейном кругу.
Стогнушенко ответила на важный для многих украинцев вопрос: наступит ли мир до Троицы. Ее прогноз оказался обнадеживающим. Карта «Королева пентаклей», выпавшая на вопрос, символизирует стабильность, спокойствие, защиту и безопасность. Более того, на вопрос, закончатся ли боевые действия до Троицы карты предсказывают важное заявление.
Напомним, известный астролог Влад Росс назвал дату, когда в Украине завершится война.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.