Как расшифровать свою натальную карту: что означают планеты, знаки зодиака и 12 домов

Астрология / © Фото из открытых источников

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Натальная карта в астрологии — это схема расположения небесных тел в момент рождения человека. Ее используют, чтобы интерпретировать черты характера, эмоции, отношения, карьерные наклонности и возможные жизненные вызовы.

Чтобы составить натальную карту, требуются следующие данные:

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дата рождения;

как можно более точное время рождения;

место рождения.

Даже небольшая погрешность во времени может повлиять на определение асцендента и расположение астрологических домов.

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Что означают планеты в натальной карте

В астрологии каждой планете приписывают определенную область жизни и личности:

Солнце — индивидуальность, самосознание и жизненные цели. Луна — эмоции, инстинкты и чувство безопасности. Меркурий — мышление, общение и обучение. Венера — любовь, симпатии, ценности и эстетические предпочтения. Марс — энергия, амбиции, решительность и способ действовать. Юпитер — развитие, возможности и расширение горизонтов. Сатурн — ответственность, ограничения и жизненные уроки. Уран — независимость, оригинальность и стремление к переменам. Нептун — воображение, интуиция и духовные искания. Плутон — глубокие изменения и трансформация.

Считается, что значение планеты зависит от знака зодиака, в котором она находится, и ее взаимодействия с другими планетами.

Как знаки зодиака влияют на трактовку карты

В нальной карте каждая планета расположена в определенном знаке зодиака. В астрологии знак описывает, как именно появляются качества, связанные с этой планетой.

Знаки делят на четыре стихии:

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Огонь: Овен, Лев, Стрелец — энергичность, инициативность и энтузиазм.

Земля: Телец, Дева, Козориг — практичность, стабильность и дисциплина.

Воздух: Близнецы, Весы, Водолей — интеллект, коммуникабельность и независимость мышления.

Вода: Рак, Скорпион, Рыбы — эмоциональность, чувствительность и интуиция.

Однако для трактовки натальной карты недостаточно знать только свой солнечный знак. Астрологи также обращают внимание на знак Луны и асцендент — знак зодиака, восходящего над горизонтом в момент рождения.

Что означают 12 домов натальной карты

Астрологические дома отвечают за разные сферы жизни. Их расположение зависит, в частности, от времени и места рождения.

1-й дом — личность, внешнее впечатление и самовыражение.

2-й дом — деньги, имущество, ценности и самооценка.

3-й дом — общение, обучение и близкое окружение.

4-й дом — дом, семья и личная жизнь.

5-й дом — творчество, романтика и удовольствие.

6-й дом — работа, повседневные привычки и здоровье.

7-й дом — партнерство и близкие отношения.

8-й дом — общие ресурсы, интимность и трансформации.

9-й дом — путешествия, высшее образование и мировоззрение.

10-й дом — карьера, репутация и общественное положение.

11-й дом — друзья, сообщества и будущие стремления.

12-й дом — подсознание, уединение и духовные поиски.

Планеты, расположенные в определенном доме, астрологи связывают с тем, как человек может проявлять себя в соответствующей сфере.

Как планеты взаимодействуют между собой

При анализе натальной карты учитывают не только положение отдельных планет, но и углы между ними аспекты.

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Основные аспекты в астрологии:

Соединение (0°) — сочетание влияний планет.

Секстиль (60°) — возможности для развития и сотрудничества.

Квадратура (90°) — напряжение и потенциальные трудности.

Трин (120 °) — гармоническое взаимодействие и естественные способности.

Оппозиция (180°) — противоположные тенденции, требующие баланса.

Также астрологи анализируют сложные конфигурации аспектов, в частности, большой трин, тау-квадрат и большой крест.

Какие ошибки допускают новички

Начинающие часто сосредотачиваются только на солнечном знаке, хотя натальная карта охватывает гораздо больше астрологических показателей. Еще одна распространенная ошибка — использовать неточное время рождения, из-за чего могут измениться асцендент и расположение домов.

Не стоит и трактовать каждый напряженный аспект исключительно отрицательный: в астрологии его также связывают с внутренними противоречиями и возможностью развития.

Чтобы постепенно разобраться в натальной карте, рекомендуют начать с Солнца, Луны и асцендента, а затем переходить к планетам, домам и аспектам.

Напомним, что астрология не научно подтвержденным методом определения характера или прогнозирования будущего. Натальную карту можно рассматривать как часть астрологической традиции, но ее трактовку нельзя воспринимать как установленный факт.

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