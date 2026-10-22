- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 3 мин
Как расшифровать свою натальную карту: что означают планеты, знаки зодиака и 12 домов
Чтобы составить натальную карту, необходима дата, время и место рождения.
Натальная карта в астрологии — это схема расположения небесных тел в момент рождения человека. Ее используют, чтобы интерпретировать черты характера, эмоции, отношения, карьерные наклонности и возможные жизненные вызовы.
Чтобы составить натальную карту, требуются следующие данные:
дата рождения;
как можно более точное время рождения;
место рождения.
Даже небольшая погрешность во времени может повлиять на определение асцендента и расположение астрологических домов.
Что означают планеты в натальной карте
В астрологии каждой планете приписывают определенную область жизни и личности:
Солнце — индивидуальность, самосознание и жизненные цели.
Луна — эмоции, инстинкты и чувство безопасности.
Меркурий — мышление, общение и обучение.
Венера — любовь, симпатии, ценности и эстетические предпочтения.
Марс — энергия, амбиции, решительность и способ действовать.
Юпитер — развитие, возможности и расширение горизонтов.
Сатурн — ответственность, ограничения и жизненные уроки.
Уран — независимость, оригинальность и стремление к переменам.
Нептун — воображение, интуиция и духовные искания.
Плутон — глубокие изменения и трансформация.
Считается, что значение планеты зависит от знака зодиака, в котором она находится, и ее взаимодействия с другими планетами.
Как знаки зодиака влияют на трактовку карты
В нальной карте каждая планета расположена в определенном знаке зодиака. В астрологии знак описывает, как именно появляются качества, связанные с этой планетой.
Знаки делят на четыре стихии:
Огонь: Овен, Лев, Стрелец — энергичность, инициативность и энтузиазм.
Земля: Телец, Дева, Козориг — практичность, стабильность и дисциплина.
Воздух: Близнецы, Весы, Водолей — интеллект, коммуникабельность и независимость мышления.
Вода: Рак, Скорпион, Рыбы — эмоциональность, чувствительность и интуиция.
Однако для трактовки натальной карты недостаточно знать только свой солнечный знак. Астрологи также обращают внимание на знак Луны и асцендент — знак зодиака, восходящего над горизонтом в момент рождения.
Что означают 12 домов натальной карты
Астрологические дома отвечают за разные сферы жизни. Их расположение зависит, в частности, от времени и места рождения.
1-й дом — личность, внешнее впечатление и самовыражение.
2-й дом — деньги, имущество, ценности и самооценка.
3-й дом — общение, обучение и близкое окружение.
4-й дом — дом, семья и личная жизнь.
5-й дом — творчество, романтика и удовольствие.
6-й дом — работа, повседневные привычки и здоровье.
7-й дом — партнерство и близкие отношения.
8-й дом — общие ресурсы, интимность и трансформации.
9-й дом — путешествия, высшее образование и мировоззрение.
10-й дом — карьера, репутация и общественное положение.
11-й дом — друзья, сообщества и будущие стремления.
12-й дом — подсознание, уединение и духовные поиски.
Планеты, расположенные в определенном доме, астрологи связывают с тем, как человек может проявлять себя в соответствующей сфере.
Как планеты взаимодействуют между собой
При анализе натальной карты учитывают не только положение отдельных планет, но и углы между ними аспекты.
Основные аспекты в астрологии:
Соединение (0°) — сочетание влияний планет.
Секстиль (60°) — возможности для развития и сотрудничества.
Квадратура (90°) — напряжение и потенциальные трудности.
Трин (120 °) — гармоническое взаимодействие и естественные способности.
Оппозиция (180°) — противоположные тенденции, требующие баланса.
Также астрологи анализируют сложные конфигурации аспектов, в частности, большой трин, тау-квадрат и большой крест.
Какие ошибки допускают новички
Начинающие часто сосредотачиваются только на солнечном знаке, хотя натальная карта охватывает гораздо больше астрологических показателей. Еще одна распространенная ошибка — использовать неточное время рождения, из-за чего могут измениться асцендент и расположение домов.
Не стоит и трактовать каждый напряженный аспект исключительно отрицательный: в астрологии его также связывают с внутренними противоречиями и возможностью развития.
Чтобы постепенно разобраться в натальной карте, рекомендуют начать с Солнца, Луны и асцендента, а затем переходить к планетам, домам и аспектам.
Напомним, что астрология не научно подтвержденным методом определения характера или прогнозирования будущего. Натальную карту можно рассматривать как часть астрологической традиции, но ее трактовку нельзя воспринимать как установленный факт.