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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Как Россия поплатится за войну в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием

Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала предсказание о будущем России.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Яна Пасынкова

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о будущем России. Она считает, что страна-агрессорка поплатится за свои преступления.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова заявила, что в 2030 году Россия получит возмездие за свои преступления.

«Договор с дьяволом подходит к концу. А это значит, что упиваться своей безнаказанностью и своим имперским наследием осталось недолго. Максимально — до следующего нуля. Следующий ноль — это 2030 год. Осталось недолго. А это значит, что мы с вами за это выпьем», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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