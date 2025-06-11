Как Россия поплатится за войну в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием

Яна Пасынкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о будущем России. Она считает, что страна-агрессорка поплатится за свои преступления.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова заявила, что в 2030 году Россия получит возмездие за свои преступления.

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«Договор с дьяволом подходит к концу. А это значит, что упиваться своей безнаказанностью и своим имперским наследием осталось недолго. Максимально — до следующего нуля. Следующий ноль — это 2030 год. Осталось недолго. А это значит, что мы с вами за это выпьем», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.