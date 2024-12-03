Как Трамп заставит Путина закончить войну в Украине: экстрасенс удивила предсказанием

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Таролог и экстрасенс Видаюча Ма сделала предусказала, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может заставить российского диктатора Путина закончить войну в Украине.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

"Карты говорят, что действовать он будет очень жестко. Он будет стараться жестко закончить эту войну. Так как планируется, что он «вась-вась» и все, так не будет. Это какие-то очень категоричные вещи. Возможно, дадут новое оружие, чтобы поразить Россию. Или будет выдвинут ультиматум. Я вижу, что Трамп и Путин могут очень сильно поссориться, потому что каждый будет отстаивать свое. Они будут выдвигать ультиматумы и это заденет их чувства", - предполагает Видаюча Ма.

Экстрасенс отметила, что и у Путина, и у Трампа есть свои планы на Украину.

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