Как выйти из коридора затмений: что следует сделать

Коридор затемнений в эзотерике – это термин, используемый для описания периода, когда луна или Солнце проходят через последовательные затемнения. Исходя из точки зрения эзотерики, переход через коридор затемнений может быть временем интенсивных изменений, энергетического напряжения и трансформаций. Вот несколько подходов, которые можно учитывать при выходе из коридора затмений:

Саморефлексия и интеграция После прохождения через коридор затемнений полезно отвести время для саморефлексии и интеграции того, что было обнаружено или пережито во время этого периода. Отдайте себе возможность осмыслить свои опыты, рассмотреть произошедшие изменения и выяснить, как это повлияет на вас и вашу дальнейшую практику. Запись и отображение: Ведение дневника или журнала в коридоре затемнений может быть полезным. Запишите свои наблюдения, эмоции, сны, возникшие в этот период. Вернитесь к этим записям после выхода из коридора затемнений, чтобы увидеть, как вы изменились и какие открытия сделали. Очистка и лечение: Затемнение может создавать энергетическое напряжение, поэтому важно выполнить процесс очистки и лечения после выхода из коридора. Используйте методы, которые работают для вас, такие, как медитация, ритуалы очистки, зарядки кристаллов или пранаяма (практики дыхания), чтобы восстановить баланс и восстановить энергию. Использование новой энергии: Период после коридора затемнений может быть временем использования новой энергии и мощности, которая была активирована во время этого периода. Размышляйте о своих целях, желаниях и намерениях и определяйте, как вы можете использовать эту энергию для развития, творчества, личных изменений и достижения своих целей. Восстановление связи с природой Коридор затемнений может помочь восстановить связь с природой и космосом. После этого периода попробуйте провести больше времени на свежем воздухе, практикуйте естественную медитацию, наблюдайте фазы Луны и другие природные явления, чтобы поддерживать связь с космосом и своей внутренней сущностью. Гибкость и открытость: После выхода из коридора затемнений оставайтесь гибкими и открытыми к переменам. Понимайте, что жизнь постоянно двигается, и вы можете продолжать развиваться и изменяться вместе с ней. Позвольте себе открывать новые возможности, учитесь и растите, открывая свое сознание на новые уровни. Это лишь некоторые рекомендации, которые можно учитывать после выхода из коридора затемнений с точки зрения эзотерики. Важно учитывать свои верования, интуицию и потребности. Каждый человек может чувствовать этот период по-разному, поэтому важно слушать себя и действовать в соответствии со своим внутренним голосом.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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