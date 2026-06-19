Какая порода щенка идеально подходит вам по знаку зодиака: гороскоп для любителей собак

Какой щенок идеально подходит вашему темпераменту по знаку зодиака / © Associated Press

Реклама

Астрологи убеждены, что звезды влияют не только на наш характер, карьеру или любовь, но и на то, какой четырехлапый друг станет для нас идеальным компаньоном. Выбор домашнего любимца — дело ответственное, так почему бы не обратиться за советом к космосу?

Популярное американское издание Parade подготовило советы, какой именно щенок подходит вашему знаку зодиака по темпераменту.

Овен: Лабрадор-ретривер

Овнам нужен щенок, который сможет успевать за их энергией. Как знак зодиака, которым управляет Марс, Овны известны своей нескончаемой мотивацией и амбициями. Высокая энергия идеально сочетается с лабрадором-ретривером. Это милый, забавный щенок всегда готов к новым приключениям или занятиям. Овны, считайте себя счастливчиком, что рядом возле вас будет такой замечательный, активный компаньон.

Реклама

© Associated Press

Телец: Ши-цу

Щенки с высокой энергией не подходят к образу жизни Тельцов. Фиксированная земная энергия этого знака зодиака говорит о том, что Тельцы предпочитают легкую жизнь, а не постоянное пребывание в движении. Бездельничество дома — их любимое занятие. Ши-цу — это воспитанный, спокойный щенок идеально вписывается в образ жизни Тельцов. Его спокойная, тихая природа идеально дополняет вашу личность.

Близнецы: Австралийская овчарка

Идеальная порода щенка, созданная для вас, будет стимулировать ваш разум. Близнецы, вами управляет Меркурий, планета общения и мышления, поэтому вам нужна умная порода, такая как австралийская овчарка. Эти крошечные пушистые клубочки обладают большими идеями и мощным голосом. Вы будете в восторге от их буйного характера, поскольку щенки австралийской овчарки известны своей любознательностью и игривостью. Вы можете быть уверены, что эта порода щенков будет держать вас в тонусе.

Рак: Бассет-хаунд

Рак, порода вашего щенка должна прекрасно вписаться в вашу семью. Сначала вы можете желать собаку-хранителя, но самая лучшая порода — это бассет-хаунд. Эти милые, длинноухие пушистые малыши имеют идеальный темперамент. Щенков бассет-хаунда любят за покой и нежность. Они привносят нежность в жизнь и семью своих хозяев. Вы мгновенно почувствуете себя спокойно, когда прильнете к своему ласковому щенку бассет-хаунду.

© SWNS

Лев: Золотистый ретривер

Поиск щенка, который станет вашим лучшим другом, является для вас главным приоритетом. Львы, вы щедрый и доверительный огненный знак, стремящийся к близости во всех отношениях. Ваша идеальная порода щенка должна быть безупречно предана, поэтому вам подойдет золотистый ретривер. Эта порода популярна не просто так. Щенки золотистого ретривера известны своим экстравертным характером и стремлением угодить. Вы найдете родственную душу в своем щенке золотистого ретривера.

Реклама

Дева: Пудель

Идеальная порода щенков действительно существует, Дева. Тебе может быть трудно поверить в это, но твоя энергия и личность соответствуют щенкам пуделя. Неважно, какого пуделя вы выберете: миниатюрного или стандартного. Все щенки пуделя идеально воплощают твое остроумие и интеллект. Как и ты, щенков пуделей славят за их невероятный ум. Кроме того, у них есть смешное чувство юмора, которому ты не сможешь устоять.

© Pixabay

Весы: Йоркширский терьер

Весы, ваша венерианская энергия сразу же привлечется к милейшим породам щенков. Несмотря на то, что вы любите волшебных щенков, вы знаете, что ваша идеальная порода — спокойная, умная и приятная. Йоркширские терьеры — это именно то, что вы ищете. Йоркширские терьеры разделяют вашу дерзость и общительность. Наличие рядом с вами дерзкого щенка йорка — это именно то, что вам нужно.

© Associated Press

Скорпион: Шиба-ину

Скорпионы, вы не боитесь вызовов. Соуправление амбициозным Марсом и могучим Плутоном означает, что вам нужна смелая порода щенков. Несмотря на то, что щенки Шиба-ину так маленькие и милые, они все равно достаточно сильны. Щенки Шиба-ину разделяют ваш решительный дух и непоколебимую уверенность в себе. Они смелые щенки, ни перед чем не отступающие. Хотя вы оба можете быть упрямыми, вы не можете не гордиться сильной личностью своего щенка.

© Associated Press

Стрелец: Австралийская пастушья собака

Ваша идеальная порода щенка должна соответствовать вашему энтузиазму и смелости. Нет ничего, чего вы не увидите, не сделаете или не попробуете. К счастью, вы найдете друга для приключений в австралийской пастушьей собаке, также известной как голубой хилер (австралийский скотник). Эта конкретная порода щенков на самом деле является родственником австралийского динго, поэтому у них есть дикая сторона. Вы будете приятно удивлены тем, насколько бесстрашен ваш щенок голубого хилера. Вместе вы и ваш щенок голубого хилера будете готовы на все.

Реклама

Козерог: Боксер

Наличие щенка — это большое обязательство. Большинство знаков зодиака не способны на эту задачу, но у вас есть все необходимое, чтобы дрессировать и любить щенков боксера. Ваша конкретная порода щенков известна своим высоким уровнем энергии. Щенки боксера игривые, поэтому им нужен хозяин, готовый приложить усилия. К счастью, у вас есть терпение, настойчивость и преданность, необходимые для формирования жизни щенка боксера.

© Associated Press

Водолей: Шар-Пэй

Как чудаковатый знак Урана, Водолею нужны более уникальные породы. Хотя выбор не так велик, Водолей найдет себе компаньона в щенке шар-пея. Водолеи не только влюбятся в их волшебные морщинки, но и полюбят их волшебный характер. Щенки шар-пея разделяют независимость, преданность и интеллект Водолеев.

© Getty Images

Рыбы: Померанский шпиц

Товарищеский щенок — это именно то, что вам нужно, поэтому вы выбрали оживленного померанского шпица. Радостный характер этого пушистого пушистика скрасит ваши дни. Игра и объятия с вашим щенком померанского шпица всегда, несомненно, будут улучшать ваше настроение. Щенки померанского шпица требуют внимания, действия и восхищения. Вы будете испытывать большее желание выйти из дома и получить больше удовольствия, когда будете делить свою жизнь с щенком померанского шпица.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Ранее ветеринар поделился топ-10 здоровых пород собак.

Новости партнеров