Какие области Украина не вернет после окончания войны: предсказание экстрасенса

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова считает, что Украина не выйдет на границы 1991 года. Она считает, что два региона не вернутся в состав нашего государства.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

"Две территории, две земли, два чего-то, они уже "проданы" и туда уже вливаются средства и не российские, и не украинские, а третьей стороны. Поэтому нельзя говорить, что мы выйдем на границы 1991 года", — сказала Яна Пасинкова .

Однако таролог отметила, что это "только ситуация по состоянию на сегодняшний день и это не значет, что Украина их себе не вернет в будущем".

Ранее известный астролог Алакх Ниранжан предусмотрел, что "на время Донецк и Луганск останутся в составе РФ. Недолго, но на определенное переходное время".

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