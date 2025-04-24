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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Какие территории не вернет Украина после окончания войны: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие территории не вернет Украина после окончания войны: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

Экстрасенс сделала предсказание о войне / © Getty Images

Победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасынкова сделала предсказание о будущем Крыма. Она считает, что эта территория не будет контролироваться ни Россией, ни Украиной.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что Украина может признать Крым российским, если РФ вернет нам другие территории.

«Если мы признаем Крым российским — это равноценно самоубийству. При каких условиях мы можем это сделать? Если нам пообещают более близкую территорию, чем Крым. То есть нашу территорию нам. Мы с вами смотрели уже. Крым не будет частью России, но и частью Украины — тоже нет. То есть это будет какой-то третий вариант», — сказала победительница «Битвы экстрасенсов».

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