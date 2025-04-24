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- Астрология
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Какие территории не вернет Украина после окончания войны: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасынкова сделала предсказание о будущем Крыма. Она считает, что эта территория не будет контролироваться ни Россией, ни Украиной.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что Украина может признать Крым российским, если РФ вернет нам другие территории.
«Если мы признаем Крым российским — это равноценно самоубийству. При каких условиях мы можем это сделать? Если нам пообещают более близкую территорию, чем Крым. То есть нашу территорию нам. Мы с вами смотрели уже. Крым не будет частью России, но и частью Украины — тоже нет. То есть это будет какой-то третий вариант», — сказала победительница «Битвы экстрасенсов».