Какие территории Украина вернет последним: пророчество известного мольфара

По прогнозам мольфара, у Украины больше шансов вернуть свои границы 2022 года, чем 1991-го.

Известный мольфар Макс Гордеев рассказал, какие территории Украины вернутся под ее контроль последними.

Об этом провидец рассказал в эфире своего YouTube-канала.

Гордеев ответил на вопрос, вернется ли Украина к границам 2022 года.

"Уже не говорим о 91-м году, уже мы говорим о 22-м. Вероятность того, что вернется к границам 22-го года – это гораздо вероятнее, чем возвращение 91-го. На сейчас", – сказал мольфар.

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По его предсказаниям, Украина будет возвращать свои территории постепенно.

"Луганская и Донецкая область энергетически не присоединяются мне ни по картам, ни по ощущению. К сожалению, эти территории вернутся самыми последними", – прогнозирует Гордеев.

Напомним, ранее известный астролог Влад Росс предрек, что 2025 год станет победным для Украины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.