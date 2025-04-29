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Какие территории Украины вернет Россия: экстрасенс ошарашила предсказанием о войне
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Экстрасенс и ведьма Татьяна Гай спрогнозировала возвращение в Украину оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.
Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Астротрофеномен".
Ведьма отметила, что россияне до конца весны будут вынуждены вернуть две оккупированные области и Запорожскую АЭС.
«Я вижу это уже к концу весны. Враг добровольно вернет нам ЗАЭС. Также это касается Запорожской и Херсонской областей. Я вижу это к концу весны. Это будет очень резко. Есть договоренности, о которых мы не знаем. Но все откроется. Мы увидим, что происходило за кулисами на политической арене», — сказала Татьяна Гай.