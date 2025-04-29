Какие территории Украины вернет Россия: экстрасенс ошарашила предсказанием о войне

Ведьма сделала предсказание о войне в Украине / © ТСН

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Экстрасенс и ведьма Татьяна Гай спрогнозировала возвращение в Украину оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Астротрофеномен".

Ведьма отметила, что россияне до конца весны будут вынуждены вернуть две оккупированные области и Запорожскую АЭС.

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«Я вижу это уже к концу весны. Враг добровольно вернет нам ЗАЭС. Также это касается Запорожской и Херсонской областей. Я вижу это к концу весны. Это будет очень резко. Есть договоренности, о которых мы не знаем. Но все откроется. Мы увидим, что происходило за кулисами на политической арене», — сказала Татьяна Гай.