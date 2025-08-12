- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 962
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие территории вернет Украина: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала предсказание
Таролог сделала новое предсказание о войне в Украине.
Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание о территориях, которые Украина вернет под свой контроль.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что США и Россия все же договорятся о войне в Украине, однако это продлится недолго.
"Две новости: одна хорошая, вторая не очень. Они договорятся "убийственным" образом. Этот договор продлится недолго", - сказала она.
Также таролог сделала предсказания относительно Запорожского и Донецкого направлений.
"А придется им покинуть эту территорию, потому что эта территория будет принадлежать не им. Ее будут охранять люди из третьей страны и будет объявлена "защищенной".
Относительно Донецкого направления - для россиян это огромный ресурс. Максимально берут оттуда все возможные ресурсы. Делают все, чтобы это направление было под их контролем, но также они его потеряют", - сказала она.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.