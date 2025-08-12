Какие территории вернет Украина: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала предсказание

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание о территориях, которые Украина вернет под свой контроль.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что США и Россия все же договорятся о войне в Украине, однако это продлится недолго.

Реклама

"Две новости: одна хорошая, вторая не очень. Они договорятся "убийственным" образом. Этот договор продлится недолго", - сказала она.

Также таролог сделала предсказания относительно Запорожского и Донецкого направлений.

"А придется им покинуть эту территорию, потому что эта территория будет принадлежать не им. Ее будут охранять люди из третьей страны и будет объявлена "защищенной".

Относительно Донецкого направления - для россиян это огромный ресурс. Максимально берут оттуда все возможные ресурсы. Делают все, чтобы это направление было под их контролем, но также они его потеряют", - сказала она.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.