Какие важные события для Украины готовит март — прогноз победительницы "Битвы экстрасенсов"

Таролог, победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова рассказала, чего ждать Украине в марте 2023 года.

Об этом шла речь в интервью Пасынковой на канале "КаПаБа".

По словам эксперта из Таро, полноценного мира в Украине пока не будет.

"Стоит ожидать подарка, который в итоге очень повлияет на нашу победу. Те области, которые на сегодняшний день больше всего страдают от обстрелов, будут в "подвешенном" состоянии в марте. Но РФ не сможет зайти на новые территории так, как они этого хотят", – сказала Яна Пасинкова.

Напомним, ранее рунологиня Ирина Клевер рассказала, кто на самом деле держит ключ до завершения войны : Россия, Украина, США или Китай.

В частности, она отметила, что большое влияние на ход войны оказывают Соединенные Штаты.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также экстрасенсом было озвучено пророчество войны в Украине в марте 2023 года. Он отметил, что весной война не закончится.

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