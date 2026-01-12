Какие знаки остро ощутят ретроградный Меркурий в 2026 году

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

Ретроградный Меркурий традиционно связывают со сферой общения, документов, финансов, поездок и техники , поэтому наиболее чувствительными считаются знаки, для которых эти темы являются ключевыми.

В 2026 году Меркурий будет ретроградным в водных знаках , поэтому эмоциональный фон и внутренние сомнения будут играть не меньшую роль, чем внешние обстоятельства.

Знаки, которые могут почувствовать ретроградный Меркурий

Близнецы

Для Близнецов Меркурий является руководящей планетой, поэтому любая его ретроградность может проявляться особенно ощутимо.

Возможны:

недоразумение в общении;

ошибки в переписке и документах;

задержки в поездках и рабочих договоренностях.

Астрологи советуют Близнецам не торопиться с решениями и почаще проверять детали.

Дева

Девы также находятся под влиянием Меркурия, так что в 2026 году ретроградные периоды могут выбивать из ритма.

Особенно это касается:

работы;

финансовым вопросам;

планировка.

Излишняя щепетильность в эти даты может сыграть против Дев, поэтому важно оставлять пространство для гибкости.

Рыбы

Во время первого ретроградного Меркурия в 2026 году, который будет проходить в знаке Рыб, именно они могут почувствовать наибольшую неопределенность.

Возможны:

сомнения в собственных решениях;

путаница в планах;

эмоциональная усталость.

Рыбам следует избегать резких перемен и больше доверять проверенным людям.

Рак

Второй ретроградный период в 2026 году будет проходить в Раке, поэтому темы дома, семьи и безопасности могут выйти на первый план.

Вероятны:

сложные разговоры с близкими;

задержки в решении бытовых вопросов;

возвращение старых семейных тем.

Астрологи советуют Ракам не обострять конфликты и не принимать импульсивные решения.

Скорпион

Во время осеннего ретроградного Меркурия в Скорпионе обостряются вопросы контроля, доверия и скрытых мотивов.

Возможны:

напряженные переговоры;

недоразумение по финансовым делам;

возвращение людей или ситуаций из прошлого.

Скорпионам следует быть особенно внимательными к словам - своим и чужим.

Кто перенесет эти периоды спокойнее

Для знаков стихий Огня и Воздуха (Овен, Лев, Стрелец, Весы, Водолей) ретроградный Меркурий в 2026 году может пройти менее драматично, если они не будут игнорировать мелкие детали и не спешить с выводами.

В 2026 году ретроградный Меркурий острее могут почувствовать Близнецы, Девы, Рыбы, Раки и Скорпионы, однако для всех знаков эти периоды — скорее время внимательности, чем серьезных потерь.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.