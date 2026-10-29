Каким знакам зодиака чаще всего не везет: кто попал в список

Знаки зодиака / © Фото из открытых источников

Реклама

Некоторые знаки зодиака в астрологии считают более склонными к неудачам, чем другие. По одной из версий, причиной может быть чрезмерная эмоциональность, неуверенность в себе или склонность долго переживать из-за проблем. В список знаков, которым якобы чаще не везет, вошли Рак, Скорпион, Дева и Козориг.

Особенности характера представителей этих знаков могут влиять на их решения, отношение к трудностям и готовность воспользоваться новыми возможностями.

Реклама

Рак (21 июня-22 июля)

Раков считают одним из самых эмоционально уязвимых знаков зодиака. Они остро реагируют на происходящее вокруг себя и могут слишком близко воспринимать жизненные трудности.

Реклама

Согласно астрологическим представлениям, из-за повышенной чувствительности Раки могут чаще испытывать тревогу, сомневаться в собственных силах и болезненно переживать неудачи. В результате даже незначительные проблемы иногда кажутся им более серьезными, чем есть на самом деле.

Скорпион (23 октября-21 ноября)

Скорпионы известны своей страстностью, решительностью и сильными эмоциями. Однако, по астрологическим трактовкам, именно эти черты могут иногда мешать им принимать взвешенные решения.

Представители знака могут действовать импульсивно, особенно когда ситуация затрагивает их чувства. Скорпионам приписывают склонность сосредотачиваться на обстоятельствах, которые они не способны изменить. Поэтому они могут тратить много сил на безрезультатные попытки контролировать ситуацию.

Дева (23 августа-22 сентября)

Дев обычно характеризуют как внимательных к деталям, практичных и требовательных к себе людей. В то же время стремление все предвидеть и избежать ошибок может оборачиваться для них постоянными переживаниями.

Реклама

По версии астрологов представители этого знака склонны чрезмерно анализировать ситуации, сомневаться в своих решениях и бояться возможных неудач. Иногда это мешает им действовать вовремя.

Перфекционизм также может приводить к промедлению: Девы рискуют упустить перспективные возможности, пока пытаются довести все до идеала.

Козерог (22 декабря-19 января)

Козерогов часто описывают как целеустремленных и ответственных людей. Однако по астрологическим представлениям, их слабой стороной может быть чрезмерная самокритичность.

Представители знака нередко устанавливают для себя высокие требования и болезненно реагируют на ошибки. Неуверенность в результате может вынуждать их отказываться от перспективных возможностей или слишком долго взвешивать решение.

Реклама

Поэтому Козерогам советуют не сосредотачиваться исключительно на недостатках, а также замечать собственные достижения и не бояться пробовать новое.

Можно ли изменить свою удачу

В астрологических трактовках ощущение постоянных неудач связывают не только с внешними обстоятельствами, но и с отношением человека к жизни. Если человек ожидает негативного результата, он может чаще сомневаться в своих решениях, избегать рисков и терять уверенность в своих силах.

Постоянная обеспокоенность возможными неудачами также может осложнять общение с другими людьми и достижение профессиональных целей.

В то же время, даже тем, кто считает себя неудачником, не стоит воспринимать трудности как неизбежность. Работа над уверенностью в себе, готовность действовать и умение делать выводы из ошибок помогают изменять отношение к сложным ситуациям.

Внимание! Астрологические описания не определяют судьбу человека. Знак зодиака не является научно обоснованным показателем того, насколько будет везти в жизни.

Новости партнеров

Новости партнеров