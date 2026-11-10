Какими будут последние годы правления Трампа: провидец прогнозирует "гнездо ос" и новые войны

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Утрата контроля над Конгрессом превратит остаток президентства лидера США Дональда Трампа в настоящее «разворошенное гнездо ос». По прогнозам так называемого «провидца апокалипсиса» Крейга Гамильтона-Паркера, на фоне попыток отстранения от власти Трамп попытается использовать военные кризисы в свою пользу.

Об этом пишет Unilad.

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Республиканцы потерпели поражение на промежуточных выборах в США и лишились контроля над Сенатом и Палатой представителей. На этом фоне возникают вопросы, как изменится политическая ситуация в стране после того, как в январе работу начнет новый Конгресс под контролем демократов. Гамильтон-Паркер поделился своим прогнозом по дальнейшему развитию событий.

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«Я чувствую, что именно это будет дальше. Для Трампа это будет похоже на разворошенное гнездо ос, когда его власть окажется под угрозой», — сказал провидец.

По его словам, результаты выборов могут стать важным переломным моментом не только для США, но и для мира.

«Это достаточно важный переломный момент для мира. […] Но что будет теперь? Станет ли Трамп утратившим влияние президентом или станет намного опаснее, чем когда-либо раньше?» — заметил Гамильтон-Паркер.

Угрожает ли Трампу импичмент

Он считает, что Трамп может продолжить использование президентских полномочий в условиях противостояния с демократами. В частности, экстрасенс предположил, что президент США «продолжит руководить с помощью указов». В то же время против Трампа, по прогнозу ясновидящего, могут сделать «несколько попыток» объявить импичмент.

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Несмотря на это, Гамильтон-Паркер не ожидает, что такие действия демократов приведут к признанию Трампа виновным или его отстранению от должности.

«Они не смогут использовать закон против него так, как, по моему мнению, надеются», — добавил он.

Трамп может воспользоваться новыми войнами

Экстрасенс также высказался о возможных новых войнах и предположил, что президент США может использовать их для расширения своих полномочий.

«Впереди будут новые проблемы, связанные с войной, которые позволят Трампу расширять свои исполнительные полномочия, так сказать, поскольку мы находимся в состоянии войны. Это не приведет к миру. Это приведет к новым войнам», — прогнозирует Гамильтон-Паркер.

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По его словам, потенциальные проблемы могут возникнуть не только на Ближнем Востоке. Отдельно он вспомнил ситуацию вокруг Тайваня: «Я уже давно чувствую, что возникшие с Тайванем проблемы в конце концов взорвутся».

«Объединение» Китая, России и КНДР против США

Также ясновидящий прогнозирует возможное «объединение» Китая и России против США. По его мнению, к подобным событиям может быть причастна и Северная Корея.

В то же время подобные опасения выражал бывший советник Белого дома Роберт Пейп. Он спрогнозировал развитие событий в течение следующих восьми недель после промежуточных выборов в США.

«Самое опасное время — это переход власти, и мы уже видели это 6 января [2021 года]», — сказал Пейп в подкасте The Diary of a CEO.

Он также указал на риск дальнейшей эскалации.

«Мы поднимаемся по ступенькам эскалации, риск растет, и мы вот-вот войдем в восемь самых опасных недель с начала этой войны. И они могут стать восемью самыми опасными неделями в нашей жизни», — отметил Пейп.

Напомним, ранее Гамильтон-Паркер заявил, что по завершении политической карьеры Трамп станет религиозной фигурой и «спасителем человечества». Также провидец считает, что политик будет баллотироваться на выборах в 2028 году и победит. Это противоречит 22-й поправке к Конституции США, которая запрещает избираться на третий срок.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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