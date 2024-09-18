Какому знаку Зодиака повезет 19 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 19 сентября?

День внутренней свободы, которую обретают даже самые закомплексованные люди, становясь раскрепощенными и раскованными. Нельзя грустить, заниматься копанием в себе и подвергать себя самокритике – до добра такие занятия не доведут. С другой стороны, важно держать под контролем свои эмоции и поведение: внутренняя свобода и отказ от моральных «тормозов» может сыграть с человеком и злую шутку, заставив его совершить поступки, о которых он уже завтра серьезно пожалеет.

Скорпион

Скорпионам звезды рекомендуют именно к этому времени приурочить принятие важного решения, от которого во многом зависит их последующая жизнь. Сегодня на них не смогут оказать давлении внешние факторы, способные заставить их поступить вразрез со своим собственным желанием. Прежде всего, таким фактором может стать мнение близких людей, которые будут склонять к своей точке зрения – пойдя у них на поводу, представители знака, скорее всего, пойдут по неправильному пути, так что секрет их спеха – жить собственным умом.

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