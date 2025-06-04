Какой будет месть РФ за Крымский мост и "Паутину": прогноз победительницы "Битвы экстрасенсов"

Яна Пасинкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова спрогнозировала, какой может быть месть России за удар по Крымскому мосту и операцию «Паутина», в результате которой были поражены российские аэродромы.

Об этом она сказала на своем youtube канале.

Пасынкова предполагает, что в опасности якобы дети и в опасности «большая фигура политическая».

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«И в опасности самая стихия — либо воздух, либо вода. Что мы можем сделать, что мы должны сделать, чтобы помешать планам врага? Мы должны точно знать, что иногда для того, чтобы победить врага, нужно довести его до неотвратимой точки. Может быть, это будет связано со многими жертвами, но по-другому нельзя. Я не знаю, что это именно за план, в плане подробностей, но такая, знаете, ловля на живца происходит. Наживка — это мы с вами, если что. Если есть другой план какой-нибудь у высших сил, например, чтобы они все сгорели сегодня, пусть оно так и будет», — отмечает таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что американский пророк прогнозирует в этом году великую войну в мире.