Какой будет Украина после войны: астролог предвидел кардинальное изменение власти и восстановление

Астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян рассказал, когда откроется "окно возможностей" для Украины и почему стабильность Европы может пошатнуться в ближайшее время.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Нашей стране понадобится лет 10 для восстановления. К середине 2025 года власть должна измениться "под ноль". Это "окно" величайших интеграционных изменений в нашей стране. Закончится война и должна коренным образом измениться власть в стране. 2025 год будет важным для Украины, именно в этот период должна измениться и судебная ветвь власти. Однако для Европы этот период сложный. Проблемы будут в финансовом плане, стабильность и комфорт будут нарушены. Европа ослабла. Азия становится сильнее. Украина является важным элементом для России и Китая как рычаг влияния на Европу. Поэтому потеря Украины для России будет утратой возможности давить на Европу. Украина не сможет победить сама, ей нужно с кем-то объединиться. И такое единение произойдет", – считает астролог.

Напомним, таролог Елена Бюн заявила, что в первые десять дней марта Россия, вероятно, не будет устраивать массированные ракетные удары по Украине. Также она подчеркнула, что уже через полгода Украина сможет вернуть свои территории.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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