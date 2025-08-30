Календарь ретроградного Меркурия к 2030 году: когда ожидать следующего и как подготовиться

Периоды ретроградного Меркурия встречаются 3-4 раза каждый год.

Сегодня термин «ретроградный Меркурий» известен не только астрологам, но и многим людям, которые следят за событиями в мире. Отслеживание периодов ретроградного Меркурия может позволить вам повысить производительность и избежать хотя бы некоторых разочарований, которые они могут вызвать.

Календарь дат ретроградного Меркурия на ближайшие 5 лет опубликовал сайт Astrology Zone , чтобы вы могли тщательно спланировать какие-то важные события – например, семейные праздники или путешествия.

Что такое ретроградный Меркурий

С астрономической точки зрения, ретроградное движение является лишь оптической иллюзией. Это явление возникает, когда Меркурий, вращающийся вокруг Солнца быстрее Земли, обгоняет нашу планету на своей орбите.

В некоторые моменты с позиции наблюдателя на Земле кажется, что Меркурий замедляется и начинает двигаться назад. На самом же деле он просто продолжает свое движение в том же направлении, а «ретроградность» является результатом разницы в скоростях движения планет.

С астрологической точки зрения, как пишет The Good Trade, ретроградный Меркурий считается периодом, когда энергия планеты, отвечающей за общение, путешествия, технологии и информацию, якобы меняет свое направление. Это приводит к путанице, недоразумениям, задержкам в делах, поломкам техники и другим неожиданным препятствиям.

Астрологи считают, что в настоящее время лучше не заключать важные соглашения, не подписывать контракты, не покупать новую технику и не начинать масштабные проекты. Вместо этого рекомендуется сосредоточиться на пересмотре, переосмыслении и завершении уже начатых дел.

График ретроградного Меркурия к 2030 году

Планирование важных событий может быть более простым, если вы знаете, когда Меркурий будет ретроградным. Это поможет вам избежать возможных препятствий в общении, путешествиях и других областях жизни.

2025 год

Особенностью этого года есть то, что все периоды ретроградного Меркурия проходят в огненных и водяных знаках. До конца года нас ждет еще один период, который начнется в ноябре.

14 марта – 7 апреля: начинается в знаке Овна, заканчивается в знаке Рыб.

17 июля - 11 августа: в знаке Льва.

9 ноября - 29 ноября: начинается в знаке Стрельца, заканчивается в знаке Скорпиона.

2026 год

Этот год уникален, поскольку все три периода ретроградного Меркурия состоятся в водных знаках.

25 февраля - 20 марта: в знаке Рыб.

29 июня - 23 июля: в знаке Рака.

24 октября – 13 ноября: в знаке Скорпиона.

2027 год

Отличительной чертой этого года является то, что каждый период начинается в водном знаке и завершается в воздушном.

9 февраля - 3 марта: начинается в знаке Рыб, заканчивается в знаке Водолея.

10 июня - 4 июля: начинается в знаке Рака, заканчивается в знаке Близнецов.

7 октября – 28 октября: начинается в знаке Скорпиона, заканчивается в знаке Весов.

2028 год

Это год воздушных знаков, ведь все периоды ретроградного Меркурия будут проходить именно в них.

24 января - 14 февраля: в знаке Водолея.

21 мая – 13 июня: в знаке Близнецов.

19 сентября - 11 октября : в знаке Весов.

2029 год

Этот год особенный, поскольку имеет четыре периода ретроградного Меркурия, а не три, как обычно.

7 января - 27 января: начинается в знаке Водолея, заканчивается в знаке Козорога.

1 мая - 25 мая: в знак Тельца.

2 сентября - 24 сентября: начинается в знаке Весов, заканчивается в знаке Девы.

21 декабря - 10 января 2030 : в знаке Козорога.

2030 год

Особенностью этого года является то, что первый период ретроградности – продолжение цикла, начавшегося в конце 2029 года.

12 апреля - 6 мая: начинается в знаке Тельца, заканчивается в знаке Овна.

15 августа - 8 сентября: в знаке Девы.

5 декабря - 25 декабря: начинается в знаке Козорога, заканчивается в знаке Стрельца.

Напомним, период ретроградного Меркурия традиционно сопровождается многочисленными приметами, оговорками и магическими ритуалами , в которые до сих пор верят.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.