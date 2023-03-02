Капитуляция России летом 2023 года: экстрасенс ответил, следует ли ожидать завершения войны

Украинский экстрасенс и астролог Валерий Шатилович осторожно относится к обнадеживающим прогнозам по окончании войны в Украине в 2023 году. В то же время отметил, что с лета следует ожидать прекращения боевых действий.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Прогноз", пишет "УНИАН".

"Все будет с начала июня", – сказал астролог.

Также Шатилович убежден, что Россия ни в коем случае не капитулирует. В то же время можно ожидать смены власти в РФ во втором полугодии 2023 года. По астрологическому прогнозу эксперта, у новой политической власти у РФ будет другой курс развития событий: они будут говорить об остановке боевых действий, о мире.

Астролог также сказал, что уже в марте 2023 прозвучат сигналы того, что глава Кремля Владимир Путин хочет остановить войну и готов отступить.

В то же время, тарологиня Анна Атаманова после гадания на картах отметила, что самой сложной ситуацией в марте 2023 года будет в Херсонской, Донецкой и Луганской областях Украины.

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