"Карма для России": ясновидящий рассказал, как накажут РФ из-за войны против Украины

Ясновидящий предсказал применение ядерного оружия

Ясновидящий Андрей Дуйко убежден, что «ядерной войны» против Украины не будет. Однако он предсказал, что в 2070 году в мире будет применено ядерное оружие.

Об этом он сказал в комментарии «Мой мир».

«Никогда не будет ядерной войны. Но ядерное оружие будет использовано на планете Земля. В 2070 году между Китаем и остатками России. До этого никогда не будет», — сказал «украинский Нострадамус».

Ясновидящий отметил, что это — будет «карма» для России. Также Андрей Дуйко предсказал «революции в России» и распад государства-агрессора.

Стоит помнить, что астрология, тарология, нумерология, гадания и мольфарство не являются научными дисциплинами. Подобные предсказания не всегда сбываются, а часто имеют скорее развлекательный характер. Поэтому их следует воспринимать лишь как одну из вероятных версий развития событий, а окончательный выбор всегда зависит от самого человека и его способности менять собственную жизнь.

Ранее астролог Владимир Бадиян предсказал, что война в Украине может закончиться ориентировочно в конце 2026 года.