"Кармический период": астролог предупредила об опасном месяце и тяжелых испытаниях для Украины

Астролог сделала прогноз о ситуации в Украине

Астролог Марина Романова предупредила о сложных временах для Украины. По ее словам, это произойдет в ноябре.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Сейчас мы находимся в кармическом периоде для Украины. Он уже начался и будет еще долго продолжаться. Потому что транзитный черный месяц, транзитная Лилит. Именно в ноябре Украина будет иметь упадок, Россия будет иметь повышение. Если в августе-сентябре было наоборот, мы приходим к такому состоянию, когда отдаем кармические долги», — сказала она.

Марина Романова предупредила, что целью РФ является уничтожение украинской энергетики, связи, гражданской инфраструктуры.

Однако она отметила, что ВСУ от 17 октября до 7 декабря будут иметь важную поддержку.

«Однако вместе с этим мы будем видеть, что наша армия и экономика обессилены. Конечно в РФ что-то похожее», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.