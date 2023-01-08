Карта Таро "Король" указывает на победу Украины в войне: Ирина Клевер рассказала, как и когда все завершится

Известная таролог ответила, закончится ли война в Украине в 2023 году.

Специалистка по картам Таро Ирина Клевер рассказала о том, когда закончится война в Украине. Она подтвердила предсказание многих астрологов и ясновидящих, утверждающих, что победа Украины в войне против России будет в 2023 году.

Об этом говорилось в интервью тарологине YouTube-канала TOP.

Клевер подтвердила, что война действительно завершится в 2023-м, о чем свидетельствует карта Таро "Король".

В то же время Ирина Клевер отметила, что не все так просто с отобранным Крымом, а возвращать не хотят. Итак, когда именно над полуостровом снова замелькает желто-голубой флаг?

"Я понимаю, что это о Крыме. Мы его вернем так или иначе... Да, чтобы в 2023 году на всех документах, нет... Но он будет снова украинским", — сказала таролог.

Также Клевер подчеркнула, что карты Таро показывают победу Украины, но все же вопрос Крыма, вероятно, будет решаться дольше.

Отметим, что ранее астролог рассказал, когда украинская экономикаприблизится к швейцарской

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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