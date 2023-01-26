Карты Таро дают жуткий прогноз для жителей Киева: покоя не будет

Россия готовится выпустить по Киеву множество ракет, чтобы стереть украинскую столицу в прах.

Российские террористы не хотят оставить в покое столицу Украины и готовятся выпустить по Киеву множество ракет.

О таком жутком результате расклада на картах Таро рассказала экспертка в сфере эзотерики Яна Тимощук.

"Будут лететь ракеты, люди будут прятаться в укрытиях. Враг хочет буквально стереть столицу Украины в прах", — сделала она нелестный прогноз.

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В такой ситуации тарологиня призвала киевлян не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог. Также, по ее мнению, безопаснее будет находится за пределами украинской столицы, поскольку, кроме ракетных ударов, Киеву может грозить повторное наступление оккупантов со стороны Беларуси.

Однако удары по украинской столице не пройдут безнаказанно для российских захватчиков. Таролог прогнозирует также ответные удары, которые могут быть нанесены по Москве и Санкт-Петербургу, если ВСУ получит нужное количество оружия.

Прекращение войны, по словам провидицы, возможно только в одном случае – после развала России. Иначе Путин не остановится, в частности, из-за влияния на него оккультистов.

"Они будут только усиливать свои действия, будут издеваться. Выпадает карта "Верховной жрицы", которая говорит о том, что шаманы будут продолжать свою деятельность", — отмечает она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, известная астрологиня назвала месяц, когда война в Украине сойдет на нет.

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