- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 2 мин
Карты Таро на 26 февраля предупреждает: одному знаку лучше молчать
Карты Таро на 26 февраля указывают на риск конфликта и потери репутации для одного знака зодиака, если эмоции возобладают.
26 февраля может стать днем, когда произнесенное слово будет иметь неожиданные последствия. Главная карта дня — Пятерка Мечев
Это карта спора, победы "любой ценой" и скрытого проигрыша. Она предупреждает: даже если вы формально правы, результат может оставить осадок. Сегодня важно не доводить правоту до конца.
Главный риск дня – конфликт, который можно было избежать.
Знак дня, которому лучше удержаться
Скорпион - Пятерка Мечев
Для вас 26 февраля – день испытания характера. Есть риск сказать больше, чем нужно или резко отреагировать на провокацию. Карта советует: молчание сегодня выгоднее победы в споре .
Непродуманное слово может испортить перспективную ситуацию.
Кому день предпочитает
Близнецы — Маг
Вы сможете вернуть ситуацию в свою пользу благодаря коммуникации.
Козорог — Император
Сегодня стоит действовать твердо и без эмоций – это укрепит позицию.
Рыбы — Двойка Кубков
Благоприятный день для уговоров и поддержки.
Что важно помнить
Не реагировать импульсивно
Не доводить конфликт до крайности
Проверять информацию перед тем, как распространять
26 февраля – не о деньгах и не о шансе. Это день характера. Карты Таро предупреждают: победа без мудрости может оказаться поражением.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.