Карты Таро на 26 февраля предупреждает: одному знаку лучше молчать

26 февраля может стать днем, когда произнесенное слово будет иметь неожиданные последствия. Главная карта дня — Пятерка Мечев

Это карта спора, победы "любой ценой" и скрытого проигрыша. Она предупреждает: даже если вы формально правы, результат может оставить осадок. Сегодня важно не доводить правоту до конца.

Главный риск дня – конфликт, который можно было избежать.

Знак дня, которому лучше удержаться

Скорпион - Пятерка Мечев

Для вас 26 февраля – день испытания характера. Есть риск сказать больше, чем нужно или резко отреагировать на провокацию. Карта советует: молчание сегодня выгоднее победы в споре .

Непродуманное слово может испортить перспективную ситуацию.

Кому день предпочитает

Близнецы — Маг

Вы сможете вернуть ситуацию в свою пользу благодаря коммуникации.

Козорог — Император

Сегодня стоит действовать твердо и без эмоций – это укрепит позицию.

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятный день для уговоров и поддержки.

Что важно помнить

Не реагировать импульсивно

Не доводить конфликт до крайности

Проверять информацию перед тем, как распространять

26 февраля – не о деньгах и не о шансе. Это день характера. Карты Таро предупреждают: победа без мудрости может оказаться поражением.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.