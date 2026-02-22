Карты Таро назвали 3 знака, которым 23 февраля представится редкий шанс

Карты Таро / © ТСН.ua

23 февраля проходит под энергией Туза Пентаклев – карты возможности, денег и нового старта. Это не абстрактная "удача", а конкретный случай: предложение, решение, финансовый шанс или важный разговор.

Но воспользуются не все.

Близнецы — Маг

Вам открывается возможность повлиять на ситуацию. Это может быть новый проект, договоренность или шанс проявить инициативу. Если будете действовать быстро — результат не заставит себя ждать.

Не откладывайтесь – 23 февраля ваша активность может принести ощутимый эффект.

Лев — Солнце

Один из самых сильных дней для вас. Возможна новость, поддержка или положительный поворот по делам. Карта Солнца говорит об успехе, если вы не сомневаетесь в себе.

Смелость сегодня трудится на вас.

Козорог — Колесница

Появляется возможность шагнуть вперед. То, что долго стояло на месте, может двинуться. Важно не упустить момент из-за чрезмерных размышлений.

Решения нужно принимать быстро.

Кому следует быть внимательными

Телец — Семка Пентаклев

Не стоит торопиться с финансовыми решениями.

Скорпион — Пятерка Мечев

Конфликт может испортить перспективную ситуацию.

23 февраля – день конкретного шанса. Карты Таро указывают, что для трех символов он может стать точкой роста. Другим следует действовать более осторожно и не втягиваться в споры.

