Карты Таро назвали знак, для которого 14 марта откроет важную правду

Карты Таро / © ТСН.ua

Гороскоп по картам Таро на 14 марта 2026 г. указывает на день прозрений, важных разговоров и момента, когда для одного знака зодиака станет понятно то, что раньше оставалось непонятным.

Карта дня — Луна (XVIII Аркан)

Это карта тайн, сомнений и скрытых процессов. Она часто появляется в моменты, когда ситуация выглядит не такой, какой кажется на первый взгляд.

14 марта может стать днем, когда постепенно открывается истина.

Знак дня

Рыбы — Луна

Вам этот день может принести осознание или новую информацию, которая заставит посмотреть на события иначе. Возможно, станет ясна причина поведения человека или смысл определенной ситуации.

Главный совет карты – не спешить с выводами, пока все факты не станут очевидными.

Кому день предпочитает

Близнецы — Маг

Благоприятный день для переговоров и новых идей.

Лев — Солнце

Возможна приятная новость или событие, которое улучшит настроение.

Козерог — Император

Четкость и уверенность помогут укрепить позиции.

Кому следует быть внимательными

Скорпион — Пятерка Мечев

Лучше избегать конфликтов и резких слов.

Телец — Семка Пентаклев

Не торопитесь с финансовыми решениями.

Прогноз для других знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

День активности и желание действовать.

Рак — Верховная Жрица

Интуиция поможет разобраться в ситуации.

Дева — Восьмерка Пентаклов

Сосредоточенность на работе принесет результат.

Весы — Влюбленные

Возможен важный выбор.

Стрелец — Туз Жезлов

Может появиться новая идея или возможность.

Водолей — Звезда

Появляется перспектива, придающая надежды.

14 марта может стать днем осознания и новых выводов. Карты Таро показывают, что иногда правда открывается постепенно, но именно она помогает двигаться вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.