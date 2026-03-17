Карты Таро назвали знак, для которого 18 марта вернет ситуацию из прошлого

Гороскоп по картам Таро на 18 марта 2026 года показывает день повторных ситуаций, неожиданных встреч и момента, когда для одного знака зодиака прошлое может снова напомнить о себе.

Карта дня — Шестерка Кубков

Это карта прошлого, воспоминаний и возвращения к знакомым ситуациям. Она часто говорит о людях или событиях, которые снова появляются в жизни.

18 марта — день, когда старые истории могут получить продолжение.

Знак дня

Рак — Шестерка Кубков

Для вас этот день может принести встречу или общение с человеком из прошлого. Также это может быть повторяющаяся ситуация, но уже с другим результатом.

Карта советует обратить внимание на свои эмоции — они подскажут, как действовать дальше.

Кому день отдает предпочтение

Близнецы — Маг

Благоприятный день для новых идей и решений.

Лев — Солнце

Позитивные события или приятная новость.

Козерог — Император

Четкость и контроль помогут добиться результата.

Кому следует быть внимательными

Скорпион — Пятерка Мечей

Лучше избегать конфликтов.

Телец — Семерка Пентаклей

Финансовые решения не следует принимать наспех.

Прогноз для других знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

День активных действий и новых планов.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Работа и концентрация принесут результат.

Весы — Влюбленные

Возможен важный выбор.

Стрелец — Туз Жезлов

Появится новая идея или возможность.

Водолей — Звезда

Появляется перспектива, придающая надежды.

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятный день для общения.

18 марта может стать днем возвращения к знакомым ситуациям. Карты Таро показывают, что иногда прошлое возвращается, чтобы поставить окончательную точку или открыть новый этап.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.