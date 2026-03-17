Карты Таро назвали знак, для которого 18 марта вернет ситуацию из прошлого
18 марта может принести событие или разговор, которые напомнят о том, что уже казалось завершенным.
Гороскоп по картам Таро на 18 марта 2026 года показывает день повторных ситуаций, неожиданных встреч и момента, когда для одного знака зодиака прошлое может снова напомнить о себе.
Карта дня — Шестерка Кубков
Это карта прошлого, воспоминаний и возвращения к знакомым ситуациям. Она часто говорит о людях или событиях, которые снова появляются в жизни.
18 марта — день, когда старые истории могут получить продолжение.
Знак дня
Рак — Шестерка Кубков
Для вас этот день может принести встречу или общение с человеком из прошлого. Также это может быть повторяющаяся ситуация, но уже с другим результатом.
Карта советует обратить внимание на свои эмоции — они подскажут, как действовать дальше.
Кому день отдает предпочтение
Близнецы — Маг
Благоприятный день для новых идей и решений.
Лев — Солнце
Позитивные события или приятная новость.
Козерог — Император
Четкость и контроль помогут добиться результата.
Кому следует быть внимательными
Скорпион — Пятерка Мечей
Лучше избегать конфликтов.
Телец — Семерка Пентаклей
Финансовые решения не следует принимать наспех.
Прогноз для других знаков
Овен — Рыцарь Жезлов
День активных действий и новых планов.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Работа и концентрация принесут результат.
Весы — Влюбленные
Возможен важный выбор.
Стрелец — Туз Жезлов
Появится новая идея или возможность.
Водолей — Звезда
Появляется перспектива, придающая надежды.
Рыбы — Двойка Кубков
Благоприятный день для общения.
18 марта может стать днем возвращения к знакомым ситуациям. Карты Таро показывают, что иногда прошлое возвращается, чтобы поставить окончательную точку или открыть новый этап.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.