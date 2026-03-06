Карты Таро назвали знак, для которого 7 марта может стать переломным

Карты Таро / © ТСН.ua

Гороскоп по картам Таро на 7 марта отмечает день неожиданных решений, важных новостей и момента, когда для одного знака зодиака ситуация может резко изменить направление.

Карта дня — Суд (XX Аркан)

Это карта пробуждения и момента истины. Она символизирует ситуацию, когда больше нельзя откладывать решение. События могут подтолкнуть к долго откладываемому шагу.

7 марта – день, когда важно честно ответить себе на главные вопросы.

Знак, для которого день станет решающим

Весы — Суд

Вам этот день может стать моментом внутреннего перелома. Возможен разговор или событие, которое поможет увидеть ситуацию по-другому. Карта советует не избегать решений – иногда именно они открывают новый этап.

Кому день дает шанс

Близнецы — Маг

Возникает возможность повлиять на события. Инициатива может быстро принести результат.

Лев — Солнце

Позитивное развитие событий или поддержка важного человека.

Козорог — Колесница

Благоприятный день для продвижения по делам.

Кому следует быть осторожными

Скорпион - Пятерка Мечей

Лучше избегать конфликтов и споров.

Телец — Семка Пентаклев

Не торопитесь с финансовыми решениями.

Прогноз для других знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

Энергия и желание действовать могут подтолкнуть к новому шагу.

Рак — Верховная Жрица

Интуиция поможет понять, кому следует доверять.

Дева — Восьмерка Пентаклов

Результат зависит от концентрации на работе.

Стрелец — Туз Жезлов

Может появиться новая идея или возможность.

Водолей — Звезда

Постепенно появляется новая перспектива.

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятный день для партнерства и поддержки.

7 марта он может стать днем важных решений. Карты Таро показывают, что события способны подтолкнуть к изменениям, но именно готовность действовать определит результат.

