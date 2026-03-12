Карты Таро назвали знак, которому 13 марта может принести неожиданную возможность

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп по картам Таро на 13 марта 2026 года указывает на момент шансов, важных слов и ситуаций, где для одного знака зодиака случайная возможность может перерасти во что-то большее.

Карта дня — Туз Жезлов

Это карта нового начала и творческого импульса. Она символизирует идею, шанс или предложение, которое может появиться неожиданно. В эти дни важно не игнорировать новые возможности.

13 марта — день первого шага.

Реклама

Знак дня

Стрелец — Туз Жезлов

Для вас этот день может принести новую идею, предложение или шанс попробовать что-то другое. Даже небольшая возможность способна стать началом важнейшего этапа.

Иногда достаточно согласиться на новый опыт.

Кому день дает предпочтение

Близнецы — Маг

Благоприятный день для переговоров, новых планов и инициатив.

Лев — Солнце

Возможна положительная новость или приятное событие.

Реклама

Козерог — Колесница

Возникает возможность продвинуть важное дело вперед.

Кому следует быть внимательными

Скорпион — Пятерка Мечей

Споры могут испортить настроение дня.

Телец — Семерка Пентаклей

Не торопитесь с финансовыми решениями.

Прогноз для других знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

День активности и желания действовать.

Реклама

Рак — Верховная Жрица

Интуиция поможет понять ситуацию.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Сосредоточенность на работе принесет результат.

Весы — Влюбленные

Возможен важный выбор.

Водолей — Звезда

Возникает новая перспектива.

Реклама

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятный день для партнерства.

13 марта может принести новые возможности и неожиданные идеи. Карты Таро показывают, что иногда небольшой шанс становится началом большого пути.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.