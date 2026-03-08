ТСН в социальных сетях

Карты Таро предупреждают: чего не стоит делать 9 марта

Гороскоп по картам Таро на 9 марта показывает день эмоциональных решений, важных слов и ситуаций, где для одного зодиака знака главным испытанием станет умение сдержать импульс.

Автор публикації
Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

9 марта может стать днем, когда одно неосторожное действие способно изменить настроение всего дня.

Карта дня — Рыцарь Мечев

Это карта спешки и резких слов. Она говорит о ситуациях, когда человек действует быстрее, чем думает. В такие дни легко сказать то, о чем потом придется жалеть.

9 марта важно помнить: иногда пауза сильнее реакции .

Знак, которому следует быть особенно внимательным

Овен — Рыцарь Мечев

Вам этот день может быть эмоционально напряженным. Возможен спор или ситуация, где захочется ответить быстро. Карта советует не спешить с реакцией — иногда самое спокойствие помогает избежать конфликта.

Кому день предпочитает

Близнецы — Маг

Ваши слова могут убедить других. Благоприятный день для переговоров.

Лев — Солнце

Возможно положительное событие или приятная новость.

Козорог — Император

Четкость и холодный расчет помогут принять правильное решение.

Кому следует быть осторожными

Скорпион — Пятерка Мечев

Споры могут испортить настроение.

Телец — Семка Пентаклов

Не торопитесь с финансовыми решениями.

Прогноз для других знаков

Рак Верховная Жрица
Интуиция подскажет верный шаг.

Дева Восьмерка Пентаклов
Сосредоточенность на работе принесет результат.

Весы Влюбленные
Возможен важный выбор.

Стрелец Туз Жезлов
Появится новая идея или возможность.

Водолей Звезда
Равномерно раскрывается новенькая перспектива.

Рыбы Двойка Кубков
Благоприятный день для общения и поддержки.

9 марта — день быстрых эмоций и реакций. Карты Таро показывают: лучшая стратегия – действовать обдуманно и не спешить с выводами.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

