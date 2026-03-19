- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 2 мин
Карты Таро предупреждают: какая ошибка может испортить 20 марта
20 марта может стать днем, когда одно необдуманное действие способно изменить ход событий.
Гороскоп по картам Таро на 20 марта 2026 года показывает день решений, эмоций и ситуаций, где для одного знака зодиака главным вызовом станет умение не спешить.
Карта дня — Двойка Мечей
Это карта внутреннего блокирования и нежелания видеть очевидное. Она символизирует ситуацию, когда человек откладывает решение или игнорирует важные сигналы.
20 марта — день, когда избегание может создать больше проблем, чем само решение.
Знак дня
Весы — Двойка Мечей
Для вас этот день может быть связан с ситуацией, которую вы давно откладываете. Возможно, придется сделать выбор или определиться с позицией.
Карта советует не закрывать глаза на очевидное — это только затянет процесс.
Кому день отдает предпочтение
Близнецы — Маг
Благоприятный день для решения и новых идей.
Лев — Солнце
Позитивное событие или поддержка изменят настроение.
Козерог — Император
Четкость и контроль помогут добиться результата.
Кому следует быть внимательными
Скорпион — Пятерка Мечей
Споры могут испортить ситуацию.
Телец — Семерка Пентаклей
Не торопитесь с финансовыми решениями.
Прогноз для других знаков
Овен — Рыцарь Жезлов
День активности и быстрых действий.
Рак — Верховная Жрица
Интуиция поможет понять ситуацию.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Работа и концентрация принесут результат.
Стрелец — Туз Жезлов
Новая идея или возможность.
Водолей — Звезда
Возникает перспектива.
Рыбы — Двойка Кубков
Благоприятный день для общения.
20 марта может стать днем решений, которые не следует откладывать. Карты Таро показывают: иногда даже сложный выбор лучше полной неопределенности.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.