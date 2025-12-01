Кельтский гороскоп деревьев на 1–7 декабря 2025 года: неделя ясности, интуиции и внутренней силы

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Реклама

Кельтский календарь деревьев разделяет год на периоды, каждому из которых соответствует дерево — символ энергии, характера и духовного настроения. Неделя 1-7 декабря несет зимнее успокоение, но в нем много ясности: деревья на этой неделе усиливают интуицию, стабильность, ощущение границ и уверенности.

Овен — Дуб

Сила, выносливость, стойкость.

Прогноз: Неделя приносит структурность и уверенность. Вы можете принять важное стратегическое решение. Хорошо для работы, планирования, ответственности.

Телец — Верба

Интуиция, эмоциональная мудрость, упругость.

Прогноз: Вас ведет интуиция. Есть шанс решить давний эмоциональный узел или найти путь к гармонии в отношениях. Берегите себя.

Реклама

Близнецы — Ясень

Знание, движение, открытость новому.

Прогноз: Ваши идеи на этой неделе особенно сильны. Вы откроете новое направление в работе или получите важную информацию. Удачное время для обучения.

Рак — Яблоня

Любовь, мягкость, гармония.

Прогноз: В центре внимания – отношения и эмоциональное тепло. Неделя благоприятна для примирения, романтики, семейных решений.

Лев — Орех лесной

Мудрость, инсайты, проницательность.

Прогноз: Вы увидите сущность ситуации. Появится инсайт по работе или финансам. Хорошо для анализа, проверки документов, глубоких разговоров.

Дева — Рябина

Защита, внутренняя опора, духовность.

Прогноз: Благоприятное время для упорядочения жизни. Возможно решение проблемы, долго висевшей над вами. Производительность возрастет.

Реклама

Весы — Тополь

Равновесие, честность, саморефлексия.

Прогноз: Прислушайтесь к себе. Вы увидите, где нарушен баланс в работе или отношениях. Неделя для коррекции планов и восстановления гармонии.

Скорпион — Виноградная лоза

Гибкость, адаптация, проницательность.

Прогноз: Вам станет легче подстраиваться под перемены. Возможно важное решение относительно партнерства или финансов. Не спешите – все созреет.

Стрелец — Тростник

Тишина, глубина, внутренний порядок.

Прогноз: Это неделя осознания. Вы поймете, что именно следует завершить до конца года. Полезны медитация, планирование, самонаблюдение.

Козерог — Кедр

Сила духа, благородство, ясность умысла.

Прогноз: Вы легко вытащите сложные задачи. Неделя способствует крупным планам, организации, руководству. Ваша стабильность поражает других.

Реклама

Водолей — Бузина

Завершение цикла, очищение, трансформация.

Прогноз: Вы можете избавиться от лишнего – отношений, дел, внутреннего давления. Это момент увольнения и перехода в новое качество жизни.

Рыбы — Плющ

Тонкая чувствительность, духовность, гибкость.

Прогноз: Вы легче адаптируетесь к событиям недели. Интуиция ведет вас очень точно. Появится созидательный или духовный прорыв.

1–7 декабря 2025 года – период, когда энергия кельтских деревьев помогает завершить осенние процессы и плавно перейти в зимнюю стабильность. Неделя способствует честности, глубине, структурности и самоосознанию. Многие знаки ощутят облегчение, ясность и желание двигаться вперед с новой силой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический Супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.