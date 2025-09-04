ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
634
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 1-7 сентября 2025: Тельцам - гармония, Стрельцам - радость

Первая неделя сентября 2025 года принесет чувство обновления и потребность в гармонии. Это время, когда важно отпустить лишнее и настроиться на внутренний баланс.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому зодиакальному знаку найти силы для новых решений и подготовиться к осенним изменениям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Кипарис: дерево устойчивости. Овны ощутят уверенность в собственных силах и обретут покой в стабильности.

  • Телец — Липа: символ нежности и тепла. Тельцы получат гармонию в семье и поддержку в эмоциональных вопросах.

  • Близнецы — Граб: дерево порядка. Близнецы могут сосредоточиться на учебе или работе и упорядочить свои дела.

  • Рак — Оливка: символ мира. Раки найдут силы для обновления и уравновешивания внутреннего мира.

  • Лев — Бук: дерево мудрости. Львы смогут взглянуть на свои цели более широко и выбрать перспективные направления.

  • Дева — Сосна: символ выносливости. Девы ощутят внутреннюю силу и смогут преодолевать ежедневные вызовы.

  • Весы — Виноградная лоза: дерево урожая. Весы будут пожинать плоды своих усилий и получат заслуженную радость.

  • Скорпион — Инжир: символ изобилия. Скорпионы найдут новые ресурсы и вдохновение для реализации идей.

  • Стрелец — Яблоня: дерево радости. Стрельцы ощутят больше легкости в общении и положительные изменения в отношениях.

  • Козерог — Вяз: символ структуры. Козороги построят четкий план действий и смогут двигаться уверенно.

  • Водолей — Черная бузина: дерево очистки. Водолеи освободятся от лишнего и откроются для нового.

  • Рыбы — Слива: символ внутреннего равновесия. Рыбы обретут душевное спокойствие и восстановят гармонию в отношениях.

1–7 сентября 2025 года станет временем приведения в порядок и восстановления. Деревья-покровители поддержат в поисках гармонии, помогут завершить ненужное и уверенно начать новый сезон.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

