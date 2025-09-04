- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 634
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 1-7 сентября 2025: Тельцам - гармония, Стрельцам - радость
Первая неделя сентября 2025 года принесет чувство обновления и потребность в гармонии. Это время, когда важно отпустить лишнее и настроиться на внутренний баланс.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому зодиакальному знаку найти силы для новых решений и подготовиться к осенним изменениям.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Кипарис: дерево устойчивости. Овны ощутят уверенность в собственных силах и обретут покой в стабильности.
Телец — Липа: символ нежности и тепла. Тельцы получат гармонию в семье и поддержку в эмоциональных вопросах.
Близнецы — Граб: дерево порядка. Близнецы могут сосредоточиться на учебе или работе и упорядочить свои дела.
Рак — Оливка: символ мира. Раки найдут силы для обновления и уравновешивания внутреннего мира.
Лев — Бук: дерево мудрости. Львы смогут взглянуть на свои цели более широко и выбрать перспективные направления.
Дева — Сосна: символ выносливости. Девы ощутят внутреннюю силу и смогут преодолевать ежедневные вызовы.
Весы — Виноградная лоза: дерево урожая. Весы будут пожинать плоды своих усилий и получат заслуженную радость.
Скорпион — Инжир: символ изобилия. Скорпионы найдут новые ресурсы и вдохновение для реализации идей.
Стрелец — Яблоня: дерево радости. Стрельцы ощутят больше легкости в общении и положительные изменения в отношениях.
Козерог — Вяз: символ структуры. Козороги построят четкий план действий и смогут двигаться уверенно.
Водолей — Черная бузина: дерево очистки. Водолеи освободятся от лишнего и откроются для нового.
Рыбы — Слива: символ внутреннего равновесия. Рыбы обретут душевное спокойствие и восстановят гармонию в отношениях.
1–7 сентября 2025 года станет временем приведения в порядок и восстановления. Деревья-покровители поддержат в поисках гармонии, помогут завершить ненужное и уверенно начать новый сезон.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.