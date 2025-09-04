Кельтский гороскоп деревьев на 1-7 сентября 2025: Тельцам - гармония, Стрельцам - радость

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Реклама

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому зодиакальному знаку найти силы для новых решений и подготовиться к осенним изменениям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Кипарис : дерево устойчивости. Овны ощутят уверенность в собственных силах и обретут покой в стабильности.

Телец — Липа : символ нежности и тепла. Тельцы получат гармонию в семье и поддержку в эмоциональных вопросах.

Близнецы — Граб : дерево порядка. Близнецы могут сосредоточиться на учебе или работе и упорядочить свои дела.

Рак — Оливка : символ мира. Раки найдут силы для обновления и уравновешивания внутреннего мира.

Лев — Бук : дерево мудрости. Львы смогут взглянуть на свои цели более широко и выбрать перспективные направления.

Дева — Сосна : символ выносливости. Девы ощутят внутреннюю силу и смогут преодолевать ежедневные вызовы.

Весы — Виноградная лоза : дерево урожая. Весы будут пожинать плоды своих усилий и получат заслуженную радость.

Скорпион — Инжир : символ изобилия. Скорпионы найдут новые ресурсы и вдохновение для реализации идей.

Стрелец — Яблоня : дерево радости. Стрельцы ощутят больше легкости в общении и положительные изменения в отношениях.

Козерог — Вяз : символ структуры. Козороги построят четкий план действий и смогут двигаться уверенно.

Водолей — Черная бузина : дерево очистки. Водолеи освободятся от лишнего и откроются для нового.

Рыбы — Слива: символ внутреннего равновесия. Рыбы обретут душевное спокойствие и восстановят гармонию в отношениях.

1–7 сентября 2025 года станет временем приведения в порядок и восстановления. Деревья-покровители поддержат в поисках гармонии, помогут завершить ненужное и уверенно начать новый сезон.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.