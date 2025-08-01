Кельтский гороскоп деревьев на 1 августа 2025: Тельцам – решимость, Близнецам – гармония

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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1 августа несет энергию уверенных решений и внутреннего равновесия. Деревья-покровители кельтского календаря помогут каждому зодиакальному знаку лучше понять свое состояние, направить силы на нужные дела и почувствовать поддержку природы.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 1 августа 2025 года.

Овен – яблоня : день для добрых дел и теплых встреч. Открытость принесет приятные перемены.

Телец – ясень : решительность и смелость помогут продвинуться по делам. Удачное время для переговоров.

Близнецы — береза : гармония в делах и отношениях. Найдете нужные слова даже в сложном разговоре.

Рак – ива : эмоциональная уравновешенность позволит справиться со старыми волнениями.

Лев – дуб : уверенность в выборе и ясность мысли. Не бойтесь ответственности.

Дева – орешник : сосредоточенность на деталях поможет избежать ошибок.

Весы — боярышник : баланс и стабильность. Прислушивайтесь к советам близких.

Скорпион – сосна : новые идеи нуждаются в быстрой реализации. Не откладывайте важное.

Стрелец – кедр : день открывает новые горизонты. Возможны хорошие новости издалека.

Козерог – орех : уверенные шаги в карьере. Ваши усилия заметят.

Водолей — тополь : гибкость и адаптивность помогут избежать конфликтов.

Рыбы – слива: доверьтесь эмоциям – они приведут к нужным решениям.

1 августа 2025 подходит для смелых шагов, решений и восстановления внутренней гармонии. Деревья-покровители поддерживают поиск баланса между действием и спокойствием. Лучшая стратегия дня – действовать уверенно, но взвешенно, помня о собственных ценностях и ощущениях.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

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