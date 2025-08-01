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Кельтский гороскоп деревьев на 1 августа 2025: Тельцам – решимость, Близнецам – гармония
Это день, когда следует довериться интуиции и делать шаги в сторону того, что действительно важно.
1 августа несет энергию уверенных решений и внутреннего равновесия. Деревья-покровители кельтского календаря помогут каждому зодиакальному знаку лучше понять свое состояние, направить силы на нужные дела и почувствовать поддержку природы.
Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 1 августа 2025 года.
Овен – яблоня: день для добрых дел и теплых встреч. Открытость принесет приятные перемены.
Телец – ясень: решительность и смелость помогут продвинуться по делам. Удачное время для переговоров.
Близнецы — береза: гармония в делах и отношениях. Найдете нужные слова даже в сложном разговоре.
Рак – ива: эмоциональная уравновешенность позволит справиться со старыми волнениями.
Лев – дуб: уверенность в выборе и ясность мысли. Не бойтесь ответственности.
Дева – орешник: сосредоточенность на деталях поможет избежать ошибок.
Весы — боярышник: баланс и стабильность. Прислушивайтесь к советам близких.
Скорпион – сосна: новые идеи нуждаются в быстрой реализации. Не откладывайте важное.
Стрелец – кедр: день открывает новые горизонты. Возможны хорошие новости издалека.
Козерог – орех: уверенные шаги в карьере. Ваши усилия заметят.
Водолей — тополь: гибкость и адаптивность помогут избежать конфликтов.
Рыбы – слива: доверьтесь эмоциям – они приведут к нужным решениям.
1 августа 2025 подходит для смелых шагов, решений и восстановления внутренней гармонии. Деревья-покровители поддерживают поиск баланса между действием и спокойствием. Лучшая стратегия дня – действовать уверенно, но взвешенно, помня о собственных ценностях и ощущениях.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.
Напомним, что ранее известный астролог Росс назвал новые даты окончания войны в Украине .
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