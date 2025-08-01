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Дата публикации
Категория
Астрология
Время на прочтение
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Кельтский гороскоп деревьев на 1 августа 2025: Тельцам – решимость, Близнецам – гармония

Это день, когда следует довериться интуиции и делать шаги в сторону того, что действительно важно.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

1 августа несет энергию уверенных решений и внутреннего равновесия. Деревья-покровители кельтского календаря помогут каждому зодиакальному знаку лучше понять свое состояние, направить силы на нужные дела и почувствовать поддержку природы.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 1 августа 2025 года.

  • Овен – яблоня: день для добрых дел и теплых встреч. Открытость принесет приятные перемены.

  • Телец – ясень: решительность и смелость помогут продвинуться по делам. Удачное время для переговоров.

  • Близнецы — береза: гармония в делах и отношениях. Найдете нужные слова даже в сложном разговоре.

  • Рак – ива: эмоциональная уравновешенность позволит справиться со старыми волнениями.

  • Лев – дуб: уверенность в выборе и ясность мысли. Не бойтесь ответственности.

  • Дева – орешник: сосредоточенность на деталях поможет избежать ошибок.

  • Весы — боярышник: баланс и стабильность. Прислушивайтесь к советам близких.

  • Скорпион – сосна: новые идеи нуждаются в быстрой реализации. Не откладывайте важное.

  • Стрелец – кедр: день открывает новые горизонты. Возможны хорошие новости издалека.

  • Козерог – орех: уверенные шаги в карьере. Ваши усилия заметят.

  • Водолей — тополь: гибкость и адаптивность помогут избежать конфликтов.

  • Рыбы – слива: доверьтесь эмоциям – они приведут к нужным решениям.

1 августа 2025 подходит для смелых шагов, решений и восстановления внутренней гармонии. Деревья-покровители поддерживают поиск баланса между действием и спокойствием. Лучшая стратегия дня – действовать уверенно, но взвешенно, помня о собственных ценностях и ощущениях.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

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