- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 3 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 1 декабря 2025: день новых решений и внутреннего пробуждения.
Первый день зимы приносит обновленную энергию кельтских деревьев, которая поможет каждому знаку определиться с направлением и обрести собственный ритм.
1 декабря в кельтской системе деревьев открывает новый символический цикл: пространство становится яснее, намерения более четкими, а мысли более взвешенными. Это день, когда внутренние импульсы усиливаются, но уже не хаотично, а структурировано.
Это хороший момент для постановки целей, начала смен, очистки поля и возвращения в ресурс.
Овен — Можжевеловая сосна
Чистота умысла, сила духа, защита.
Прогноз: Вы почувствуете неожиданный прилив энергии. Этот день поможет очистить мнения и принять смелое решение, которое вы давно обдумывали.
Телец — Липа
Мягкость, гармония, забота.
Прогноз: День способствует теплым отношениям и восстановлению. Вы сможете разрешить конфликт или напряжение из-за спокойствия и доброты.
Близнецы — Осина белая
Чувствительность, восприимчивость, эмоциональные подсказки.
Прогноз: Важно слушать себя. Ваши эмоции сегодня показывают верный путь. Избегайте лишних разговоров, сосредоточьтесь на главном.
Рак — Клен
Баланс тепла и логики, творческое мышление.
Прогноз: День наполняет вас вдохновением. Вы сможете найти хорошее решение там, где раньше были сомнения. Возможен творческий прорыв.
Лев — Дикая яблоня
Смелость сердца, естественная сила, открытость.
Прогноз: Вы сможете заявить о себе и получить внимание, которого заслуживаете. Все важные встречи сегодня удачные.
Дева — Лиственница
Выносливость, порядочность, ясные намерения.
Прогноз: Это день практических решений. Вам станет легче упорядочить работу и освободиться от лишних обязанностей.
Весы — Шелковица
Плодотворность, связи, коммуникации.
Прогноз: День способствует важным разговорам и уговорам. Вы получите необходимую информацию или поддержку от других.
Скорпион — Ясень черный
Глубина, решительность, трансформация.
Прогноз: Вы будете очень сосредоточены. Сегодня вы можете наконец сделать первый шаг в давно откладываемой смене.
Стрелец — Ясень черный
Устойчивость, сила структуры, решительное действие.
Прогноз: Очень продуктивный день. Успешно обстоят сложные дела, требующие концентрации. Вы поставите правильные ценности.
Козерог — Омела
Магия намерений, интуитивный фокус, личная сила.
Прогноз: День носит символические события или знаки. Вы можете получить неожиданную подсказку, обращение или предложение.
Водолей — Бузина красная
Внутренняя свобода, завершение, очищение.
Прогноз: Пора отпускать лишнее. Вы почувствуете, что некоторые контакты или задачи больше не нужны. Очистка принесет облегчение.
Рыбы — Дикая груша
Нежность, интуиция, гармоничные решения.
Прогноз: Вы найдете мягкое и правильное решение для сложных вопросов. День способствует творчеству, медитации и душевному покою.
1 декабря 2025 г. открывает энергетический цикл ясности и обновления. Деревья-покровители в этот день очищают путь, усиливают интуицию, помогают структурировать планы и отпустить мешающее движению. Это благоприятное время для начала декабря с чистым намерением и новым внутренним фокусом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический Супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.