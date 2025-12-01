Кельтский гороскоп деревьев на 1 декабря 2025: день новых решений и внутреннего пробуждения.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

1 декабря в кельтской системе деревьев открывает новый символический цикл: пространство становится яснее, намерения более четкими, а мысли более взвешенными. Это день, когда внутренние импульсы усиливаются, но уже не хаотично, а структурировано.

Это хороший момент для постановки целей, начала смен, очистки поля и возвращения в ресурс.

Овен — Можжевеловая сосна

Чистота умысла, сила духа, защита.

Прогноз: Вы почувствуете неожиданный прилив энергии. Этот день поможет очистить мнения и принять смелое решение, которое вы давно обдумывали.

Реклама

Телец — Липа

Мягкость, гармония, забота.

Прогноз: День способствует теплым отношениям и восстановлению. Вы сможете разрешить конфликт или напряжение из-за спокойствия и доброты.

Близнецы — Осина белая

Чувствительность, восприимчивость, эмоциональные подсказки.

Прогноз: Важно слушать себя. Ваши эмоции сегодня показывают верный путь. Избегайте лишних разговоров, сосредоточьтесь на главном.

Рак — Клен

Баланс тепла и логики, творческое мышление.

Прогноз: День наполняет вас вдохновением. Вы сможете найти хорошее решение там, где раньше были сомнения. Возможен творческий прорыв.

Лев — Дикая яблоня

Смелость сердца, естественная сила, открытость.

Прогноз: Вы сможете заявить о себе и получить внимание, которого заслуживаете. Все важные встречи сегодня удачные.

Реклама

Дева — Лиственница

Выносливость, порядочность, ясные намерения.

Прогноз: Это день практических решений. Вам станет легче упорядочить работу и освободиться от лишних обязанностей.

Весы — Шелковица

Плодотворность, связи, коммуникации.

Прогноз: День способствует важным разговорам и уговорам. Вы получите необходимую информацию или поддержку от других.

Скорпион — Ясень черный

Глубина, решительность, трансформация.

Прогноз: Вы будете очень сосредоточены. Сегодня вы можете наконец сделать первый шаг в давно откладываемой смене.

Стрелец — Ясень черный

Устойчивость, сила структуры, решительное действие.

Прогноз: Очень продуктивный день. Успешно обстоят сложные дела, требующие концентрации. Вы поставите правильные ценности.

Реклама

Козерог — Омела

Магия намерений, интуитивный фокус, личная сила.

Прогноз: День носит символические события или знаки. Вы можете получить неожиданную подсказку, обращение или предложение.

Водолей — Бузина красная

Внутренняя свобода, завершение, очищение.

Прогноз: Пора отпускать лишнее. Вы почувствуете, что некоторые контакты или задачи больше не нужны. Очистка принесет облегчение.

Рыбы — Дикая груша

Нежность, интуиция, гармоничные решения.

Прогноз: Вы найдете мягкое и правильное решение для сложных вопросов. День способствует творчеству, медитации и душевному покою.

1 декабря 2025 г. открывает энергетический цикл ясности и обновления. Деревья-покровители в этот день очищают путь, усиливают интуицию, помогают структурировать планы и отпустить мешающее движению. Это благоприятное время для начала декабря с чистым намерением и новым внутренним фокусом.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический Супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.