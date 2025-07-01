Кельтский гороскоп деревьев на 1 июля 2025: Девам следует сделать паузу, а Козорагам следует восстановить ресурсы

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Друиды считали, что душа человека имеет связь с деревьями, поэтому каждый период года отвечает определенному «дереву-союзнику». Такой гороскоп передает энергетику дня, его настроение и влияние на представителей каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен – рябина

Ключевые черты: интуиция, защита, мистицизм

Совет дня: слушайте внутренний голос. Ваша интуиция сегодня усиливается теплом яблони. Это удачное время для духовной работы и защиты близких.

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Телец – орех

Ключевые черты: сила воли, принципиальность, глубина

Совет дня: смягчите свою категоричность. Яблоня поможет найти компромисс там, где вы обычно упираетесь. Побудьте рядом с теми, кого любите.

Близнецы – ясень

Ключевые черты: гибкость ума, живость, воображение

Совет дня: общение сегодня – ваша суперсила. Но избегайте поверхностности: Яблоня требует более глубоких связей. Телефонный звонок другу сменит день.

Рак – яблоня

Ключевые черты: чувственность, сердечность, любовь

Совет дня: сегодня ваша сила максимальна. Устройте объятия дома, поделитесь эмоциями, вдохновите близких. Вы – источник тепла.

Лев – кедр

Ключевые черты: уверенность, харизма, сила

Совет дня: даже лидеру иногда стоит открыть душу. Энергия дня поможет вам стать не только сильным, но и искренним. Не бойтесь показать человечность.

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Дева – сосна

Ключевые черты: утонченность, осмотрительность, внутренний порядок

Совет дня: сделайте паузу. Энергия Яблони предлагает вам меньше контроля, больше чувствительности. Позвольте кому-нибудь позаботиться о вас.

Весы – липа

Ключевые черты: гармония, мягкость, дипломатия

Совет дня: сегодня ваш день отражается на энергии Яблони. Идеальное время для обновления баланса в отношениях. Вы способны исцелять слово.

Скорпион – орех черный

Ключевые черты: сила трансформации, интенсивность, глубина

Совет дня: попробуйте не взбудоражить глубины. Яблоня приглашает вас к покою и принятию. Внутренний мир – сегодня самое ценное достижение.

Стрелец – ель

Ключевые черты: поиск истины, идеалы, прямолинейность

Совет дня: ваша душа ищет смысл, но сегодня важно остановиться и почувствовать красоту простых вещей. Займитесь чем-нибудь теплым и уютным.

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Козерог – бук

Ключевые черты: структура, мудрость, амбициозность

Совет дня: вы привыкли строить. Но сейчас пора вспомнить, зачем. Яблоня предлагает восстановить внутренние ресурсы из-за нежности и признательности.

Водолей – ель белая

Ключевые черты: уникальность, идеи, дистанционность

Совет дня: Позвольте себе почувствовать связь. Вы иногда забываете о сердце, сосредотачиваясь на голове.

Рыбы – ива

Ключевые черты: чувствительность, интуиция, гибкость

Совет дня: плывите по течению тепла. Яблоня усиливает вашу нежность. Идеальный день для творчества, медитации или душевного письма.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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