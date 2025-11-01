Кельтский гороскоп деревьев на 1 ноября 2025: Тельцам – стабильность, Стрельцам – вдохновение

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

В этот день деревья-покровители кельтского гороскопа помогают войти в новый цикл с внутренней чистотой и ясностью.

Деревья-покровители

Овнам отвечает Осина – помогает освободиться от остатков напряжения и легче реагировать на изменения.

Тельцов поддерживает Дуб – стабильность, выносливость и сила духа; день, когда следует опираться на собственный опыт.

Близнецам покровительствует Липа – дерево мира и душевной теплоты; следует восстанавливать связки, которые действительно важны.

Ракам способствует Маслина – примирение, мягкость, чувство гармонии после эмоциональной глубины Самайна.

Львов оберегает Ива — гибкость и принятие, желание меньше сопротивляться тому, что уже произошло.

Девам резонирует Рябина — свет в сердце, доброта и чувство единства с близкими.

Весы находятся под защитой Бука , который помогает сохранять равновесие между обязанностями и внутренними потребностями.

Скорпионам помогает Кипарис — глубочайшее осознание, самодисциплина и сила тихого принятия.

Стрельцов вдохновляет Клен – дерево нового вдохновения, открывающее путь к планам и новым начинаниям.

Козерог поддерживает Смерека – собранность, ясность и контроль над эмоциями.

Водолеев ведет Граб – концентрация, взвешенность решений и способность действовать с умом.

Рыбам отвечает Слива — эмоциональное очищение, нежность и возвращение доверия к миру.

1 ноября 2025 года – день тихого пробуждения после Самайна. Не нужно спешить: позвольте событиям созреть естественно. Деревья в этот день помогают оставить лишнее в прошлом и почувствовать, как новая жизненная энергия постепенно входит в вас спокойно, глубоко и естественно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.